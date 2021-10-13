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34. Best Model Türkiye'nin kazanan isimleri belli oldu

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34. Best Model Türkiye'nin kazanan isimleri belli oldu

34. Best Model Türkiye Yarışmasının finali dün gece Taksim'deki bir otelde unutulmaz bir gala ile gerçekleşti. Gökay Kalaycıoğlu ve Ece Gürsel'in sunuculuğunu yaptığı gecede kazanan modellere taçları takdim edildi.

34. Best Model Türkiye Yarışmasının finali dün gece Sofitel Otel Taksim'de unutulmaz bir gala ile gerçekleşti. Yarışmanın sunuculuğunu Ece Gürsel ve başarılı televizyoncu ve sunucu Gökay Kalaycıoğlu ve İshak Akbay üstlenirken, Best Model Türkiye Yarışmasının koreografisini Asil Çağıl ve sanat yönetmeni Ayla Kaymak hazırladılar. Final yarışmasında Cerem Onurluer, Suat Suna, Hande Kodamanoğlu, Gökçe Kırgız, Ece Gürsel sahneye çıktı ayrıca İshak Akbay da çerkesçe bir şarkıyla yer aldı.

JÜRİDE ÜNLÜ İSİMLER YER ALDI

Jüri Başkanı Erkan Özerman ile birlikte; Almila Nur Özerman, Sadettin Dayıoğlu, Erdoğan Sezgin, Muammer Kapucuoğlu, Ali Rıza Türker, Ömer Erduran, Vedat Mavzer, Ahmet Baydar, Binhan Berkman, Ferdi Gülyüz, Cihan Bilgin,Özkan Kalafat, Ayşegül Püskülcü, Dilek Koç, Şebnem Sürücü, Hasan Yalnızoğlu, Farmasi Ceo'su Emre Tuna, Aslıhan Karalar, Özgür Aras, Çağla Kurtuluş, Güngör Bayrak, Ufuk Akyol, Iman Casablanca, Beyrutlu modacı Rima Yachouh, Sait Emir, Murat Baba, Engin Duman, İlker Uzunalan, Cafer Andıç, Engin Koç, Zeki Müren'in terzisi Muzaffer Çaha, Turgay Kıran, Ümit Temurçin, Gülafer Ataş, Volkan Öksüz, Simge Ünal, Nermin Adayavuz, Sevket Oktaş, Cenk Kokan, Mustafa Saraçoğlu, Nazlı Certel, Ersin Şeremetli, 2019 Best Model Türkiye birincileri Melisa İmrak ve Oğuzhan Bolat, Ünal Taylı jüri üyesiydiler.

34. Best Model Türkiye'nin kazanan isimleri belli oldu

SUNUCULAR ŞIKLIĞIYLA BÜYÜLEDİ

Gecenin sunuculuğunu yapan Gökay Kalaycıoğlu, İtalya'da tasarlanan Süleyman Kaya tasarımı bir takım tercih etti. Kalayacıoğlu'nun özel tasarım ceketinde bine yakın taş kullanıldı. Manken Ece Gürsel de tasarım elbisesiyle göz kamaştırdı.

34. Best Model Türkiye'nin kazanan isimleri belli oldu

Kadın yarışmacılar Aylin Yılmaz Couture ve Rima Couture kreasyonlarıyla, erkek yarışmacılar Tores'in Best Model için hazırladığı koleksiyonla podyuma çıktılar.

Yarışmanın birincileri Oğulşat Gagşalova, Bartu Dilmen

İkinciler: Pamir Su Mutlu, Mecit Yılmaz

Üçüncüler Nazlıcan Erdem, Ender Çağır

Best Photomodel: Tuğçe Tekin, Batuhan Boz

Best Grace: Damla Gümüş Best Gentleman: Daniel Tarkan Karabunar

Gecenin finalinde ise özel hazırlanan pasta ile Erkan Özerman'ın 84. yaşı kutlandı.

34. Best Model Türkiye'nin kazanan isimleri belli oldu

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