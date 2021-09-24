Mağazadan 10 dakikada 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mağazadan 10 dakikada 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mağazadan 10 dakikada 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı

Zonguldak'ta bir mağazadan 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta bir mağazadan 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezinde Emral Çarşısı'ndaki bir deri mağazasında meydana geldi. Sabah iş yerini açmak için dükkana gelen mağaza sahibi iş yerinde 2 valiz ile 3 montun eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden gece olup bitene bakan mağaza sahibi, bir şahıs tarafından 2 valiz ve 3 montun gece saatlerinde çalındığını gördü. Mağaza sahibi yaşanan olayın ardından durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, kamera kayıtlarından tespit ettiği kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, şüpheli şahsın mağazadan ilk önce bir valiz ile deri montu aldığı, ardından ise hızını kesmeyerek 1 valiz ve 2 deri mont daha aldığı tespit edildi. Şahsın, 10 dakikada 2 valiz ve 3 deri mont alarak mağazadan ayrıldığı görüldü. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından şüpheli şahıs, mağazadan çaldığı eşyalarla birlikte yakalandı. Yakalanan hırsızın daha önceden aynı suçtan yaklaşık 30 dosyasının daha bulunduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Mağazadan 10 dakikada 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı

Mağazadan 10 dakikada 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı

Mağazadan 10 dakikada 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu

Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu

 Boğazına bıçağı dayadı, anne ve babasını gözyaşlarına boğdu

Boğazına bıçağı dayadı, anne ve babasını gözyaşlarına boğdu

 Otobüs durağında kanlar içinde bulunan adam hastaneye kaldırıldı

Otobüs durağında kanlar içinde bulunan adam hastaneye kaldırıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Hulusi Akar Fuat Oktay Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Derya Uluğ Demet Özdemir Şevval Şahin
Spor Rıza Çalımbay Fatih Terim
Tüm Haberler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mağazadan 10 dakikada 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 15:14:53. #1.12#