Mağazadan 10 dakikada 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta bir mağazadan 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezinde Emral Çarşısı'ndaki bir deri mağazasında meydana geldi. Sabah iş yerini açmak için dükkana gelen mağaza sahibi iş yerinde 2 valiz ile 3 montun eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden gece olup bitene bakan mağaza sahibi, bir şahıs tarafından 2 valiz ve 3 montun gece saatlerinde çalındığını gördü. Mağaza sahibi yaşanan olayın ardından durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, kamera kayıtlarından tespit ettiği kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, şüpheli şahsın mağazadan ilk önce bir valiz ile deri montu aldığı, ardından ise hızını kesmeyerek 1 valiz ve 2 deri mont daha aldığı tespit edildi. Şahsın, 10 dakikada 2 valiz ve 3 deri mont alarak mağazadan ayrıldığı görüldü. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından şüpheli şahıs, mağazadan çaldığı eşyalarla birlikte yakalandı. Yakalanan hırsızın daha önceden aynı suçtan yaklaşık 30 dosyasının daha bulunduğu öğrenildi. - ZONGULDAK