Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi

12.03.2021 00:20 | Son Güncelleme: 12.03.2021 08:43
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir çift mağarada cinsel ilişkiye girerken basıldı. Türkiye'de yaşanan olayda, çift nişanlı olduğunu söylemesine rağmen, şahıslar kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan ve Türkiye'nin bir ilinde çekildiği anlaşılan görüntülerde, mağarada cinsel ilişkiye giren çift kimliği belirsiz kişiler tarafından basılıyor.

KADINA İLİŞKİ TEKLİF ETTİLER

Çifti basan kişilerin, erkeğin defalarca 'Bir müsaade et üzerimizi düzeltelim' teklifine sert tepki gösterdikleri görülüyor. Videoya alan kişilerin basılan çifte, "Yüzünü göster, senin kafanı ezerim" gibi tehditler savurduğu videoda, kadına ilişki teklifi ettikleri de kameralara yansıdı.

Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi

"ÖYLE ŞEY OLUR MU, NİŞANLIYIZ BİZ"

İlişki teklifi karşısında şoke olan erkeğin, "Ayıp, öyle şey olur mu, nişanlıyız biz" dediği duyuluyor.

Haber Yorumları (59)
İBO KAVRUKSES: Mağaranın bir kuralı var kardeşim eskiden duvara resim çizilirdi, bir sanat galerisi gibi kullanılıyordu, ibadet ediliyordu insanlar şimdi daha ilkel, cilalı taşa indi zekaları, ibrahim abi daha iyi bilir, mesela
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
OKURZADEEFENDİ: Nişanlı olunca serbestmi zina yapmak ve görüntüleyip zina yapmak isteyenler hepinizin canı cehenneme örf adet kalmadı nesil bozuldukça bozuluyor
Cevap Yaz 9 10 Yayından Kaldır
MHMT: Ayı basaydı daha iyiydi
Cevap Yaz 1 16 Yayından Kaldır
Tüm 59 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Rasim Öztekin
Spor Ünal Karaman Aykut Kocaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 12:02:31. #1.16#
title