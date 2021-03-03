Magandalar, köy tabelasını hedef tahtası haline getirmiş
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Magandalar, köy tabelasını hedef tahtası haline getirmiş

03.03.2021 17:08 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:12
Magandalar, köy tabelasını hedef tahtası haline getirmiş

KARS'ta bazı köy tabelaları, magandaların hedef tahtası haline geldi.

KARS'ta bazı köy tabelaları, magandaların hedef tahtası haline geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce delik deşik edilen tabeladaki köy isimleri, kurşun izlerinden görünmez oldu.

Arpaçay ilçesine bağlı Kıraç, Karakale ve Hasançavuş köylerini gösteren tabelanın, magandalar tarafından onlarca kurşunla delik deşik edildiği görüldü. Köy isimlerinin tamamen kurşun delikleriyle kaybolduğu tabelayı görenler de silahla ateş açanlara tepki gösteriyor. Bölge halkı, tabelaları bu hale getirenlerin tespit edilip, yakalanmasını istiyor. 


Magandalar, köy tabelasını hedef tahtası haline getirmiş
Magandalar, köy tabelasını hedef tahtası haline getirmiş
Magandalar, köy tabelasını hedef tahtası haline getirmiş
Magandalar, köy tabelasını hedef tahtası haline getirmiş
Magandalar, köy tabelasını hedef tahtası haline getirmiş
Magandalar, köy tabelasını hedef tahtası haline getirmiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

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