Son dakika haber! MAFYA LİDERİNİN MEZARI BAŞINDAKİ ÖLÜMDE İDDİANAME HAZIRLANDI

ESENYURT'ta Lotu Quli lakaplı Azeri mafya lideri Nadir Salifov'un mezarı başında Ali Haşımov'un öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede Kenan Imanzade hakkında, 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede olay anlatıldı. 20 Ağustos 2020'de Antalya'da koruması tarafından öldürülen Azerbaycanlı lotu quli lakaplı mafya lideri Nadir Salifov'un Esenyurt'ta Gülvadi mezarlığında bulunan kabrini ziyarete gelen Kenan Imanzade ve Ali Haşımov arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

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