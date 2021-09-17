Son dakika haber! MAFYA LİDERİNİN MEZARI BAŞINDAKİ ÖLÜMDE İDDİANAME HAZIRLANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! MAFYA LİDERİNİN MEZARI BAŞINDAKİ ÖLÜMDE İDDİANAME HAZIRLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! MAFYA LİDERİNİN MEZARI BAŞINDAKİ ÖLÜMDE İDDİANAME HAZIRLANDI

Son dakika haberleri... ESENYURT'ta Lotu Quli lakaplı Azeri mafya lideri Nadir Salifov'un mezarı başında Ali Haşımov'un öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

ESENYURT'ta Lotu Quli lakaplı Azeri mafya lideri Nadir Salifov'un mezarı başında Ali Haşımov'un öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede Kenan Imanzade hakkında, 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede olay anlatıldı. 20 Ağustos 2020'de Antalya'da koruması tarafından öldürülen Azerbaycanlı lotu quli lakaplı mafya lideri Nadir Salifov'un Esenyurt'ta Gülvadi mezarlığında bulunan kabrini ziyarete gelen Kenan Imanzade ve Ali Haşımov arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

Savcılıkça alınan ifadesinde Kenan Imanzade, Rusya'dan arayan bir arkadaşının Ali'nin kendisini öldürmek üzere gönderilmiş bir tetikçi olduğunu söylemesi üzerine tartıştıklarını anlattı. Şüpheli Kenan Imanzade, "Bu konuyu konuşmak için manevi ağabeyi olarak gördüğü Nadir Salifov'un mezarı başına gittik.  Ali ile tartıştık onu iterek yere düşürdüm. Daha sonra kaldırarak sarıldım. Ali'ye silahı vererek rahatlaması için havaya ateş etmesini söyledim. Ancak Ali silahı kendi kafasına dayadı. Silahı elinden almak istediğimde silah ateş aldı ben kolumdan yaralandım. Hastaneye gittiğimde Ali'nin öldüğünü duydum" dedi.

Kriminal polis, ölen Ali Haşımov'un el swaplarında atış artıklarına rastlandığını, şüphelilerde rastlanmadığını bildirdi.

İddianamede şüpheli Kenan Imanzade'nin maktulü başından vurarak öldürdüğü anlaşıldığından 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Köpek besleyen çifte palalı saldırıda, yeni görüntüler

Köpek besleyen çifte palalı saldırıda, yeni görüntüler

 Temizlik konusunda öğrencilere tepki çeken ifadeler kullanan müdür yardımcısı açığa alındı

Temizlik konusunda öğrencilere tepki çeken ifadeler kullanan müdür yardımcısı açığa alındı

 Antalya'da sokak hayvanlarına mama bırakan aileye saldırı kameraya yansıdı

Antalya'da sokak hayvanlarına mama bırakan aileye saldırı kameraya yansıdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Fuat Oktay Süleyman Soylu
Magazin Eser Yenenler
Spor Okan Buruk Mesut Özil Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Meral Akşener Acun Ilıcalı Fatma Şahin Hakan Binbaşgil Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! MAFYA LİDERİNİN MEZARI BAŞINDAKİ ÖLÜMDE İDDİANAME HAZIRLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:36:22. #1.11#