Mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde Lotu Quli lakaplı ünlü mafya lideri Nadir Salifov'un Esenyurt'taki mezarı başında karşılaşan iki kişi arasında daha önceden var olan alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada Azeri Ali Hashımov (27) kafasından vurularak hayatını kaybetti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi Gülvadi Mezarlığı'nda 17 Ocak Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Ali Hashımov ile Azerbaycan uyruklu şüpheli Kenan I., Antalya'da öldürülen Lotu Quli lakaplı ünlü mafya lideri Nadir Salifov'un Esenyurt'ta bulunan mezarı başında karşılaştı.

Nadir Salifov

BAŞINDAN VURULARAK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; aralarında daha önceden olan alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu iddia edilen iki kişi arasında tartışma çıktı. Kavganın alevlenmesiyle Ali Hashımov, yanında getirdiği silahı çıkarıp Kenan I.'ya ateş açtı. Bileğinden yaralanan Kenan I., Hashımov'un elinde bulunan silaha doğru hamle yaptı. Hashımov, ikili arasında yaşanan itişme sonucunda başından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

EŞİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Yaşanan olayın ardından Kenan I.'nın eşi Lale M. ve arkadaşı Aynur I., eşinin geç gelmesinden şüphelenerek Gülvadi Mezarlığı'na geldi. Kenan I.'nın silahla yaralandığını fark eden Lale M., eşini özel bir hastaneye götürdü. Hastanede bulunan polisler, durumdan şüphelenerek Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine haber verdi. Hastaneye gelen Cinayet Büro ekipleri Kenan I.'nın verdiği ifadeler doğrultusunda, olay yerine giderek Ali Hashımov'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan aramalar sonucunda ise kavgada kullanıldığı değerlendirilen bir silah ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından çalışma başlatan polis hastaneye tedaviye gelen Kenan I.'yı ve yanında bulunan eşi Lale M. ile arkadaşı Aynur I.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.