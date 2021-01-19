Mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet

19.01.2021 19:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:00

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde Lotu Quli lakaplı ünlü mafya lideri Nadir Salifov'un Esenyurt'taki mezarı başında karşılaşan iki kişi arasında daha önceden var olan alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada Azeri Ali Hashımov (27) kafasından vurularak hayatını kaybetti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi Gülvadi Mezarlığı'nda 17 Ocak Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Ali Hashımov ile Azerbaycan uyruklu şüpheli Kenan I., Antalya'da öldürülen Lotu Quli lakaplı ünlü mafya lideri Nadir Salifov'un Esenyurt'ta bulunan mezarı başında karşılaştı.

Mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet
Nadir Salifov

BAŞINDAN VURULARAK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; aralarında daha önceden olan alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu iddia edilen iki kişi arasında tartışma çıktı. Kavganın alevlenmesiyle Ali Hashımov, yanında getirdiği silahı çıkarıp Kenan I.'ya ateş açtı. Bileğinden yaralanan Kenan I., Hashımov'un elinde bulunan silaha doğru hamle yaptı. Hashımov, ikili arasında yaşanan itişme sonucunda başından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

Mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet

EŞİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Yaşanan olayın ardından Kenan I.'nın eşi Lale M. ve arkadaşı Aynur I., eşinin geç gelmesinden şüphelenerek Gülvadi Mezarlığı'na geldi. Kenan I.'nın silahla yaralandığını fark eden Lale M., eşini özel bir hastaneye götürdü. Hastanede bulunan polisler, durumdan şüphelenerek Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine haber verdi. Hastaneye gelen Cinayet Büro ekipleri Kenan I.'nın verdiği ifadeler doğrultusunda, olay yerine giderek Ali Hashımov'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan aramalar sonucunda ise kavgada kullanıldığı değerlendirilen bir silah ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından çalışma başlatan polis hastaneye tedaviye gelen Kenan I.'yı ve yanında bulunan eşi Lale M. ile arkadaşı Aynur I.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet
Mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Nikol Paşinyan Vladimir Putin Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Hadise Ajda Pekkan Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Ankaragücü
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 20:02:24. #1.14#
title