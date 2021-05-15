Maestro feat Heja - Mike Tyson şarkı sözleri! 'MIKE TYSON' rap şarkısı sözleri nelerdir?
İstanbul Trip üyelerinden Maestro ve Heja'nın birlikte söyledikleri Mike Tyson şarkısı oldukça beğeni topladı. Dün çıkan şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Maestro feat Heja - Mike Tyson sözleri nelerdir? Maestro & Heja - Mike Tyson rap sözleri haberimizde.
Maestro feat Heja - Mike Tyson şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
MAESTRO & HEJA - MIKE TYSON SÖZLERİ
[Maestro'nun Bölümü]
Sağımdan kalktım lan
Pazara girdin abin azarlar
Aksilik nazardan
Mezardan
Çıkıp geldim fastan
Kardeşim seko döncek düştüğü kazandan
Vakti harcarız bizi gören gerçekliğe rastlar
Kestim kel kafa elimde var rastam
Üfleyecek yok pastam
Kasten
Çok yedik beyin gelsin bu köşeye Mars'tan
Doktorum hastam
Dostlara wassup
Eşdeğer nasa
Bi uğrasa
Destan yazsam
Veteran
Maes bu rolü var
Ceket tommy ah
Rock n roll hayat bebek bizde ah coka la bonita
Derbi hakem Collina
Servis punch ayağa komi var
Sor inan seranat yapar şık olsun kombin ah
Deneme bir iki keteni giy
Yolundan dönene gel ebeveyn
Olur lan kafiyem geleneğim
Korunma vur ulan kelekleri
Genede bilirim meretleri
Kafada kır ulan baretleri
Kes sesi sirenim isyanım el emeği
Feth edip kapatır kepenkleri ah
Kapa kepenkleri biziz Biggie Boss
Bu sene istila senesi
Görelim bi burda kim düşman kim dost
Kafada seri katil beresi
Yakıp yık yakala hepsini ölü diri
Alamazsınız elimizden kemeri
Ağır sikletle kapışamaz çiroz
Rap kulağını Tyson gibi dişlesin
[Heja'nın Bölümü]
Açlıktan kusarım
Yokluktan susarım
Soysuzlar dışarı
Trip'tir kutsalım
Makina bu takım. Sapına kadarım
Yaktık kaçsın tatsız yazdık kalsın
Bahtım açık!
Sattın, yazık
Kapım açık değil sana andım olsun karda kışta
Toplu topsuz kasap etten tutsak
Yekten tekten bize pusu kursan
Yıkılmaz. Çıplak ayakla koşulmaz
Satılmam bi' kere
Ezdirmem kimseye
Yetinmem
Nereye giderse gider hep eksene
Betere, velvele, tersine
Sefere çıktık artık tutulmaz baksana şu ekibe
[Bitiş]
Koştur, durma!
Olsun, susma!
Yoksun yoksa
Kalsın, çoksa
Geldik kana kana
Gelsin bana bana
Yansın Yeditepe
Trip eser Galata'da!
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
MAESTRO feat. HEJA - MIKE TYSON şarkısı 14 Mayıs Cuma günü Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 140 bin izlenme ve 16 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Lyrics by: Maestro, Heja
Produced by: Berkay Duman & Slong
Mixed & Mastered by: Adham Farid