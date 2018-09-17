Maduro Çin'de Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile Görüştü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Beijing'de Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Çin Başbakanı Li Keqiang ile görüştü.

Çin'i 10. kez ziyaret eden Maduro'nun Çin-Venezuela ilişkilerine büyük önem vermesini takdirle değerlendiren Xi, Çin'in stratejik bir bakış açısıyla uzun vadeli olarak Çin-Venezuela ilişkilerini yürüttüğüne işaret etti.

Cumhurbaşkanı Xi, ikili ilişkilerde karşılıklı güveni artırma ve inovasyona dayalı işbirliğini geliştirme çağrısı yaparken, stratejik ortaklık ilişkilerini ileri taşımak istediklerini söyledi. Xi, iki taraf arasında "Kuşak ve Yol" girişiminin ortaklaşa inşa edilmesiyle ilgili anlayış muhtırası imzalanmasını fırsata çevirerek, sürdürülebilir gelişmeyi hızlandırmaları gerektiğini dile getirdi.

Maduro da, Çin ziyaretinde çeşitli alanlarda geniş mutabakat sağladıklarını, Çin ile yapılacak kapsamlı işbirliğinin ülkesinde ekonominin yeniden canlandırılmasına güç katacağını vurguladı.

Venezuela'ya verdiği destekten ötürü Çin'e teşekkür eden Maduro, Çin'in reform ve dışa açılma deneyimlerinden faydalanmak istediklerini söyledi ve Kuşak ve Yol girişiminin yanı sıra, endüstriyel kapasite gibi alanlarda işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Çin ile Venezuela arasında Kuşak ve Yol girişiminin ortak inşasını öngören bir anlayış muhtırasının yanı sıra çeşitli işbirliği anlaşmaları imzalandı.

İki liderin görüşmesinin ardından, Çin Başbakanı Li Keqiang da Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile bir araya geldi.

Başbakan Li Keqiang görüşmede yaptığı konuşmada, Venezuela'nın ulusal ekonomisini geliştirme ve halkın yaşam koşullarını iyileştirme çabalarını destekleyen Çin hükümetinin bu ülkeye olası her türlü yardımı sağlayacağını dile getirdi. Li, Çin'in eşitlik, karşılıklı yarar, işbirliği ve ortak kazanç ilkeleri temelinde Venezuela ile ekonomik ve ticari temasları artıracağını sözlerine ekledi. Venezuela-Çin ilişkilerinin ülkeler arası işbirliği için bir örnek olduğuna işaret eden Maduro da, Venezuela'nın ekonomik çalışmalarında Çin şirketlerini görmek istediklerini ve Çin ile işbirliğini yeni düzeye taşımaya hazır olduklarını sözlerine ekledi. - İstanbul