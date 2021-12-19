Madrid'de Noel Baba koşusu
AA / Jaime Alekos - Haberler | Güncel
Başlangıç çizgisinde bekleyen Noel Baba kostümlü yarışmacılar Yarışmacıların koşusu Bitiş çizgisine gelen yarışmacılar Yarıştan detaylar MADRİD - İspanya'nın başkenti Madrid'de çok sayıda kişi Noel Baba kıyafetleriyle koştu.
Başlangıç çizgisinde bekleyen Noel Baba kostümlü yarışmacılar
Yarışmacıların koşusu
Bitiş çizgisine gelen yarışmacılar
Yarıştan detaylar
MADRİD - İspanya'nın başkenti Madrid'de çok sayıda kişi Noel Baba kıyafetleriyle koştu. Başlangıcı ve bitişi Plaza Colon meydanı olan koşu, dört buçuk kilometrelik şehir içi parkurunda yapıldı.