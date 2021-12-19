Madrid'de Noel Baba koşusu

Başlangıç çizgisinde bekleyen Noel Baba kostümlü yarışmacılar

Yarışmacıların koşusu

Bitiş çizgisine gelen yarışmacılar

Yarıştan detaylar

MADRİD - İspanya'nın başkenti Madrid'de çok sayıda kişi Noel Baba kıyafetleriyle koştu. Başlangıcı ve bitişi Plaza Colon meydanı olan koşu, dört buçuk kilometrelik şehir içi parkurunda yapıldı.