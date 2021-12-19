Madrid'de Noel Baba koşusu - Haberler
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Madrid'de Noel Baba koşusu

AA / Jaime Alekos - Haberler | Güncel

Başlangıç çizgisinde bekleyen Noel Baba kostümlü yarışmacılar Yarışmacıların koşusu Bitiş çizgisine gelen yarışmacılar Yarıştan detaylar MADRİD - İspanya'nın başkenti Madrid'de çok sayıda kişi Noel Baba kıyafetleriyle koştu.

Başlangıç çizgisinde bekleyen Noel Baba kostümlü yarışmacılar

Yarışmacıların koşusu

Bitiş çizgisine gelen yarışmacılar

Yarıştan detaylar

MADRİD - İspanya'nın başkenti Madrid'de çok sayıda kişi Noel Baba kıyafetleriyle koştu. Başlangıcı ve bitişi Plaza Colon meydanı olan koşu, dört buçuk kilometrelik şehir içi parkurunda yapıldı.

Madrid'de Noel Baba koşusu

Madrid'de Noel Baba koşusu

Madrid'de Noel Baba koşusu

AA / Jaime Alekos - Son Dakika Haberleri

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