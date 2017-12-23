Madrid'de Katalan Zaferi: Real Madrid 0-3 Barcelona
Toplumsal ve kültürel tarihi itibariyle Katalan ulusal kimliğinin simgesi sayılan Barcelona, İspanya'nın başkentinin temsilcisi Real Madrid'le deplasmanda, Madrid'in Santiago Bernabeu Stadı'nda karşılaştı.
Toplumsal ve kültürel tarihi itibariyle Katalan ulusal kimliğinin simgesi sayılan Barcelona, İspanya'nın başkentinin temsilcisi Real Madrid'le deplasmanda, Madrid'in Santiago Bernabeu Stadı'nda karşılaştı.…
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