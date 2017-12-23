Madrid'de Katalan Zaferi: Real Madrid 0-3 Barcelona

Madrid'de Katalan Zaferi: Real Madrid 0-3 Barcelona

Toplumsal ve kültürel tarihi itibariyle Katalan ulusal kimliğinin simgesi sayılan Barcelona, İspanya'nın başkentinin temsilcisi Real Madrid'le deplasmanda, Madrid'in Santiago Bernabeu Stadı'nda karşılaştı.

Toplumsal ve kültürel tarihi itibariyle Katalan ulusal kimliğinin simgesi sayılan Barcelona, İspanya'nın başkentinin temsilcisi Real Madrid'le deplasmanda, Madrid'in Santiago Bernabeu Stadı'nda karşılaştı.…

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