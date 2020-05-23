Madison Sqaure Park'ta 'sosyal mesafe' çemberi - NEW
New York'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için New York'luların uğrak yeri olan Madison Square Park'a çemberli sosyal mesafe uygulaması başlatıldı.
23.05.2020 06:59 | Son Güncelleme: 23.05.2020 07:04
New York'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için New York'luların uğrak yeri olan Madison Square Park'a çemberli sosyal mesafe uygulaması başlatıldı.
Kaynak: AA