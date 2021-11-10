Madenciler kar altında Atatürk'ü andı
İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kılınç - Haberler | Genel
Madenciler kar altında Atatürk'ü andı Kayseri'nin Develi ilçesinde çalışan madenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83. yılında yağan karın altında andı.
KAYSERİ (İHA) - Madenciler Kar altında Atatürk'ü andı
KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde çalışan madenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83. yılında yağan karın altında andı.
İlçede bulunan bir maden ocağında çalışan işçiler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümü dolayısıyla kar yağışına aldırış etmeden anma töreni düzenledi. Saat 09.05'te araç sirenleri ile birlikte Türk Bayrağı açan işçiler, kar altında 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.