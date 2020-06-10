Madenci iş yerinde rahatsızlandı, 18 işçi karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Madenci iş yerinde rahatsızlandı, 18 işçi karantinaya alındı

Madenci işyerinde rahatsızlandı, 18 işçi karantinaya alındı Zonguldak'ta bir madenci gece yarısı gittiği işyerinde rahatsızlanınca koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı.

10.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:32

Madenci işyerinde rahatsızlandı, 18 işçi karantinaya alındı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir madenci gece yarısı gittiği işyerinde rahatsızlanınca koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı. İşçinin ilk testi negatif sonuçlanırken temas ettiği 18 işçi ev karantinasına alındı.

Edinilen bilgiye göre 2009 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda işe başlayan S.Ç. isimli maden işçisi, gece vardiyası için çalışmak üzere gittiği Gelik işletmesinde rahatsızlandı. Geçen pazar gecesi yaşanan olayda, hastalanan işçi işyeri hekimi ve sağlık personeli tarafından hastaneye sevk edildi.

Burada koronavirüs şüphesi ile hastaneye yatırılan işçi, koşulların uygun olmadığı iddiasıyla dilekçeyle imza vererek hastaneden ayrıldı. Ertesi gün 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekiplerince yeniden hastaneye yatırılan işçinin ilk testi negatif çıktı. Ancak işçinin temas kurduğu diğer 18 madenci ev karantinasına alındı.

"18 işçi 14 günlük ev karantinasında"

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, süreci şöyle aktardı:

"Karadon Müessesesi Gelik İşletmesinde sosyal bakım dediğimiz iş yerinde çalışan bir arkadaşımız pazar gecesi 12.08 vardiyesine geldiğinde iş yerine rahatsızlandığını beyan etmiş. İşyeri hekimi ve sağlık personeli hastaneye sevk sağlanmış. Hastanedeki kontrolden sonra arkadaşımızı kovid şüphesi ile hastanemizde misafir etmişler. Yalnız arkadaşımız hastanede kendine göre koşulların uygun olmadığını düşünerek sabaha karşı saat 04.30 civarlarında dilekçe yazarak hastaneyi terk etmiş. Pazartesi günü öğleden sonra arkadaşımız evinden 112 sağlık ekipleri ve polis arkadaşlar o zaman tekrar hastaneye getirilmiş ve tedavisine başlanmış. Bununla beraber bu arkadaşımızın temas ettiği 17 kişi dün itibariyle 18 kişi 14 günlük ev karantinasına alındı. Şu an arkadaşlarımız filyasyon ekibinin belirlediği 18 kişi oldu. Bunlar 14 günnlük ev karantinasında beklemekteler. Dün akşam itibariyle koronavirüs şüphesi bulunan arkadaşımızın test sonucu geldi. Sonucu negatif çıktı. İkinci ve üçüncü testler yapıldıktan sonra arkadaşımızın test sonuçları belli olacak. 18 arkadaşımız ev karantinasında, durumları takip edilmektedir."

45 işçi daha 14 günlük ev karantinasında

Öte yandan geçen haftalarda TTK Armutçuk Müesesesi'nde bir işçinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine temas kurduğu 45 maden işçisi ev karantinasına alınmıştı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Bir önceki vakamız Armutçuk'ta gerçekleşti. Arkadaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Bildiğiniz gibi 45 arkadaşımız orada filyasyon ekibinin tespit ettiği 14 günlük ev karantinasındalar. Çok şükür ne durumu pozitif çıkan arkadaşımızve 45 arkadaşımızda yeni bir gelişme yok. Hepsi iyiler" şeklinde ifade etti.

Madenci iş yerinde rahatsızlandı, 18 işçi karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti Haber
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait...
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Erdoğan'ı düşündüren anket sonuçları! %7'lik fireye çözüm aranıyor
Erdoğan'ı düşündüren anket sonuçları! %7'lik fireye çözüm aranıyor
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem...
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Berat Albayrak Enis Berberoğlu Fahrettin Altun
Magazin Şener Şen Şeyma Subaşı Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Semih Özsoy Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Milli Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Madenci iş yerinde rahatsızlandı, 18 işçi karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 19:59:53. #1.15#
title