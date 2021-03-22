Maden sahası için halkı bilgilendirdiler
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Maden sahası için halkı bilgilendirdiler

22.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:41
Maden sahası için halkı bilgilendirdiler

Bozüyük ilçesindeki bir maden şirketi tarafından çevrede yaşayan vatandaşların katıldığı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bozüyük ilçesindeki bir maden şirketi tarafından çevrede yaşayan vatandaşların katıldığı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürü Mustafa Budak başkanlık etti. Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyü sınırları içerisinde bulunan maden firması tarafından gerçekleştirilmesi planlanan bakır madeni kapasite artışı, kırma öğütme ve cevger zenginleştirme tesisi ve atık depolama alanı projesi ile ilgili olarak Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğinin 9'uncı maddesi gereğince halkın katılımı toplantısı yapıldı. Muratdere ööy meydanında bulunan düğün salonu önünde açık havada yapılan toplantıya tesise yakın olan Muratdere, Ormangüzle, Erikli köyleri ve çevre köyler ile Bozüyük ve Bilecik'ten çok sayıda vatandaş katıldı. - BİLECİK

Maden sahası için halkı bilgilendirdiler
Maden sahası için halkı bilgilendirdiler
Maden sahası için halkı bilgilendirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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