Maden Ocağında Mahsur Kalan 4 İşçi Kurtarıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde maden ocağının önünde meydana gelen heyelan sonrası ocakta mahsur kalan 4 işçi 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Yusufeli ilçesindeki Dokumacılar köyünde etkili olan şiddetli yağışların ardından bir şirkete ait maden ocağının önünde heyelan meydana geldi. Heyelan esnasında maden ocağının içinde bulunduğu belirlenen Orhan Yetişmiş, Bayram Duran, Hüseyin Altunbaş ve Kemal Çakır isimli işçiler 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Kurtarılan işçiler Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

(Adem Demirkıran/İHA)