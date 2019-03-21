Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Mahsur (1)

Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Mahsur (1)

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kömür madeni ocağında göçük meydana geldi.

Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Mahsur (1)

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. Göçükte 1 işçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri ocağa gönderildi.

Gelik beldesindeki kömür ocağında saat 13.00 sıralarında, tavan göçmesi nedeniyle göçük oluştu. 1 işçinin göçükte mahsur kaldığı ihbarı üzerine ocağa polis, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri yönlendirildi.

AFAD Müdürü Ahmet Güngör ihbarın ardından ekiplerin hemen ocağa yönlendirildiğini söyledi. - Zonguldak

Kaynak: DHA
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