Sosyal medyadan "Baba candır" paylaşımı yapan genç, baba katili oldu
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Sosyal medyadan "Baba candır" paylaşımı yapan genç, baba katili oldu

11.03.2021 16:08 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:31
Sosyal medyadan

'BABA CANDIR' DEDİ BABASINI ÖLDÜRDÜZonguldak'ın Kilimli ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren maden işçisi Yalçın Karadöngel'i (43) oğlu E.K.'nın (20) öldürdüğü ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren maden işçisi Yalçın Karadöngel'i (43) oğlu E.K.'nın (20) öldürdüğü ortaya çıktı.

Olayın ardından polis ekipleri, anne H.K., oğlu E.K. ve G.K.'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan E.K.'nın babasını öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

E.K.'nın sosyal medya hesabından babasıyla çektirdiği bir fotoğrafın altına, 'Baba candır, gölgesi yeter' yazdığı görüldü.E.K.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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