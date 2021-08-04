Maden işçilerinden 'düşük ücret' eylemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maden işçilerinden 'düşük ücret' eylemi

Maden işçilerinden 'düşük ücret' eylemi
Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik ve Aramada (MTA) çalışan işçiler, personeller arasındaki ücret farklarının giderilmesi için eylem yaptı.

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik ve Aramada (MTA) çalışan işçiler, personeller arasındaki ücret farklarının giderilmesi için eylem yaptı.

TTK ve MTA'da çalışan yaklaşık 1250 işçi, çalıştıkları kuruma önceden giren işçilerle aynı işi yapmalarına rağmen düşük ücret aldıkları gerekçesiyle Madenci Anıtı'nın bulunduğu alanda toplandı. Ellerinde döviz ve pankartlar bulunan işçiler, "Eşit işe eşit ücret" sloganları attı. İşçiler adına açıklama yapan Serkan Bayrak, TTK ve MTA'da çalışan işçiler olarak ücret farklarının giderilmesini istediklerini belirterek, şöyle dedi: "Bizler, TTK'da ve MTA'da düşük ücretlerde çalışan işçileriz. Yoksulluk sınırının 9 bin 457 lira, açlık sınırının 2 bin 903 lira, bekar bir işçinin maliyetinin ise 3 bin 556 lira olduğu günümüzde açlık sınırında ücretlerde alın teri döküyor, özveriyle üretmeye devam ediyoruz. Bugün burada asgari ücretin altında ücretlerle çalışan arkadaşlarımız var. Yazıktır, günahtır. Bizler, insanca yaşayabileceğiniz, anayasal hak olan eşit işe eşit ücret talep ediyoruz. TÜRK-İŞ ile hükümet arasında kamu işçilerinin ücretlerine zam oranlarının belirleneceği Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Protokolü ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Hükümetin, temmuz ayı başında düşük ücretli çalışanlara yönelik sunduğu teklifi kabul etmedik, benzer bir teklifi de kabul etmeyeceğiz." 


Maden işçilerinden 'düşük ücret' eylemi
Maden işçilerinden 'düşük ücret' eylemi
Maden işçilerinden 'düşük ücret' eylemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk

Son dakika: Bakan Soylu: '(Orman yangınları) Bu saat itibarıyla 543 bina, 784 konut, 114 ahır, 64 iş yeri, 5 kamu binası, bunların ağır, orta ve az hasar...
Son dakika: Bakan Soylu: "(Orman yangınları) Bu saat itibarıyla 543 bina, 784 konut, 114 ahır, 64 iş yeri, 5 kamu binası, bunların ağır, orta ve az hasar...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Haluk Levent Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Mete Gazoz Metin Oktay Rıza Kayaalp Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Maden işçilerinden 'düşük ücret' eylemi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 18:13:36. #1.14#

title