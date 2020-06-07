Madeleine McCann'in şüphelisi, kaybolan iki çocukla daha bağlantılı çıktı
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Madeleine McCann'in şüphelisi, kaybolan iki çocukla daha bağlantılı çıktı

Portekiz'de 2007 yılında kaybolan üç yaşındaki İngiliz Madeleine McCann soruşturmasında, yeni bir şüphelinin yıllar önce kaybolan başka iki çocukla da bağlantısının olabileceği belirlendi.

Madeleine McCann'in şüphelisi, kaybolan iki çocukla daha bağlantılı çıktı
07.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:42

 Portekiz'de 2007 yılında kaybolan üç yaşındaki İngiliz Madeleine McCann soruşturmasında, yeni bir şüphelinin yıllar önce kaybolan başka iki çocukla da bağlantısının olabileceği belirlendi.

Almanya polisinin, Portekiz'de 2007 yılında kaçırılan 3 yaşındaki İngiliz Madeleine McCann'ın soruşturmasında zanlı olarak belirttiği Christian Brückner'in (43), 1996 yılında altı yaşındayken kaçırılan René Hasee ve 2015 yılında Almanya'da kaybolan 5 yaşındaki Inga Gehricke ile bağlantısı olabileceği ifade edildi.

Almanya'nın Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuşan René Hasee'in babası Andreas Hasee, polisten yaklaşık 20 yıldır konuyla ilgili herhangi bir bilgi alamadığını belirtirken, "Polisler bana davaya daha yakından bakmak istediklerini ve olayın Madeleine McCann'in kaçırılmasıyla bağlantılı olabileceğini söyledi" açıklamasını yaptı.

Alman basını, söz konusu zanlının en az 17 suç dosyası bulunduğunu ve suçlarının içerisinde çocuk istismarının da yer aldığını belirtti. Hırsızlık ve torbacılık da yapan Brückner'in şu an farklı bir suçtan hapis yattığı belirtiliyor.

NE OLMUŞTU? 

Madeleine McCann'in, 3 Mayıs 2007'de Praiada Luz'da, yakındaki bir restorana giden anne ve babası tarafından otel odasında yalnız bırakıldığı sırada kaybolduğu açıklanmıştı. Kapanan dosya yılların ardından yeniden açılırken Almanya, McCann'in öldürülmüş olabileceği açıklamasını yaptı.

René Hasee ise 6 yaşındayken 21 Haziran 1996'da McCann'in kaçırıldığı noktaya 40 kilometre uzakta bulunan bir bölgede kaybolmuştu.

Inga Gehricke'nin 5 yaşında Almanya'da 2 Mayıs 2015'te ormanda odun topladığı sırada kaybolduğu belirtilmişti. Gehricke'den de o zamandan bu yana haber alınamıyor.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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