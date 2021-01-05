Madde bağımlıları tarafından yakılan pitbull yaşama tutundu
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Madde bağımlıları tarafından yakılan pitbull yaşama tutundu

05.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:50
Madde bağımlıları tarafından yakılan pitbull yaşama tutundu

Madde bağımlıları tarafından 5 yıl önce yakılan pitbull köpeği Alev, uzun süren tedavisi ve bakım sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Madde bağımlıları tarafından 5 yıl önce yakılan pitbull köpeği Alev, uzun süren tedavisi ve bakım sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı kurucusu ve gönüllü yöneticisi Meral Olcay, "Barınağımıza yaklaşık beş sene önce gelen ve madde bağımlıları tarafından yakılan Alev isimli köpeğimizin başına gelenler gerçekten ibret verici. Köpek, bize geldiğinde yanıkları vardı ve kurtlanmış vaziyetteydi. Her tarafı yanmıştı. Hayvanı yaşatabilmek için çok yoğun çaba sarf ettik. Alev, iyileştikçe insanlara güveni arttı. Sevgi dolu bir köpek olmaya başladı. Bir hayvanı nasıl yetiştirirseniz o hale gelir" dedi.

Alev'in kendilerine geldiğinde çok zayıf, susuz ve yaralarının ağır olduğunu anlatan Olcay, "Nasıl iyileştiririz diye araştırmalar yaptık. Yanık ünite merkezlerinden bilgi aldık. Özel çadır yaptık. Alev için açık büfe oluşturduk. Sevgiyle ve ilgiyle yoğun bir çaba sonucunda hayata döndürdük. Normal hale gelmesi tam dört sene sürdü. Şimdi saldırganlığı yok. İnsanlarla ve hayvanlarla arası gayet düzeldi" ifadelerini kullandı.

Fatih bölgesindeki hayvanlara hizmet verdiklerini belirten Meral Olcay, "Madde bağımlıları köpeği yakmışlar ve kendilerine geldiklerinde tedavi için birçok yere götürmüşler. Tedavi merkezlerindeki uzmanlar, yanan hayvanı pitbull olduğu için korkarak kabul etmemiş. Çocuklar, Alev'i 21 senedir burada hayvanlara hizmet veren Meral ablalarına getirdiler. Bizde elimizden geleni yaptık. Alev'i hayatta tutmayı başardık" diye konuştu.


Madde bağımlıları tarafından yakılan pitbull yaşama tutundu
Madde bağımlıları tarafından yakılan pitbull yaşama tutundu
Madde bağımlıları tarafından yakılan pitbull yaşama tutundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semra DEMİR

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