Madagaskar nerede? Madagaskar yüzölçümü ve nüfusu
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Madagaskar nerede? Madagaskar yüzölçümü ve nüfusu

Madagaskar Cumhuriyeti, Afrika'da yer alan bir ada ülkesidir. Dünyanın dördüncü büyük adası olarak bilinen Madagaskar'da daha önce görülmemiş hayvan ve bitki çeşitlerine rastalamak mümkün. Ülkenin başkenti Antananarivo'dur. Madagaskar iklimi, nüfusu va daha fazlası haberimizde.

25.04.2020 08:51 | Son Güncelleme: 25.04.2020 08:52
Madagaskar nerede? Madagaskar yüzölçümü ve nüfusu

Madagaskar, bir ada ülkesi olması nedeniyle kara ülkesine sahip değildir ancak en yakın komşusu Mozambik'tir. Malgaşça ile Fransızca resmi dillerini kullanan ülkenin nüfusu genellikle gençlerden oluşuyor. Ülke, 88 milyon yıl önce Hindistan karasından ayrılarak var olmuştur. Çeşitli iklim tiiplerinin görüldüğü Madagaskar nerede?

MADAGASKAR NEREDE?

Güney Yarım Küre'de yer alan ve ada ülkesi olan Madagaskar'ın bu nedenle komşusu da bulunmuyor. Diğer ada ülkeleri ile birlikte Afrika karasında bulunuyor ve Mozambik ile deniz sınırı yer alıyor. Ülkenin resmi dili ise Malgaşça ile Fransızca'dır. Komşu ada ülkeler ise kuzeybatıda Komorlar ve Fransa denizaşırı bölgesi Mayotte, doğuda Mauritius ile yine Fransa denizaşırı bölgesi olan Réunion adalarıdır. Ülkenin başkenti Antananarivo'dur.

Gondvana'nın parçalanmasıyla Madagaskar yaklaşık 88 milyon yıl önce Hindistan kara kütlesinden ayrıldı. Madagaskar üzerindeki bitki ve hayvan türlerinin %90'ı dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmamaktadır. Ülke coğrafi yapı bakımından beş bölgeye ayrılıyor. Bunlar doğu sahili, kuzeyde bulunan Tsaratanana kütlesi, merkez yaylalar, batı sahili ve güneybatı olarak adlandırılmıştır. Ülkenin en yüksek noktasını adanın kuzeyinde Tsaratanana kütlesi olarak adlandırılan coğrafi bölge içerisinde yer alan 2.876 m ile Maromokotro Dağı oluşturuyor. Ada ülkesi genelinde görülen ve verimsizliğin bir simgesi olan kırmızı topraklar nedeniyle büyük kırmızı ada olarak da anılır.

MADAGASKAR YÜZÖLÇÜMÜ

Madagaskar sahip olduğu 587.295 km2 yüzölçümü ile dünyanın en büyük dördüncü adası konumundadır ve toplamda 4.828 km'lik bir kıyı şeridine sahiptir.

Madagaskar nerede? Madagaskar yüzölçümü ve nüfusu

MADAGASKAR İKLİMİ

Genel itibarıyla Kasım ile Nisan aylarında sıcak ve yağışlı bir iklim yaşanırken, Mayıs ile Ekim ayları arasında kurak ve soğuk bir süreç görülüyor. Ülkede farklı iklim tiplerine rastlanıyor. Ülkenin doğu kıyıları Madagaskar'ın en nemli ve yağış alan bölgesi konumundadır. Adanın orta kesiminde yer alan yüksek yaylalarda serin ve kurak bir iklim hakimdir. Ülkenin güneybatı bölümleri ada genelinde en kurak bölümü oluşturmaktadır.

MADAGASKAR ÜLKESİ NÜFUSU

Madagaskar'da yapılan son resmi sayıma göre 1993 yılında, 12.238.914 nüfus tespit edilmiştir. 2018 tahmini sayım sonuçlarına göre ise adada 25,683,610 kişi yaşamaktadır. Ülke nüfusunun çoğunluğu başkent ile başkentin bağlı bulunduğu bölgede yaşamaktadır.

Madagaskar genç nüfusa sahiptir ve 2018 tahmini verilerine göre nüfusun %59,78'i 0-24 yaş aralığındadır. Ülkenin sadece %3,35'i 65 yaş ve üzerindedir.

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