Mada Adası sakinlerinin buz tutan göldeki zorlu ulaşımı

ŞARKİKARAAĞAÇ, ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Mada Adası'nda yaşayan yörükler, zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyorlar.

İlçe sınırları içerisinde bulunan Beyşehir Gölü'nün yüzeyinin bir kısmı yağan karlarla buz tuttu.

Göl üzerinde bulunan ve yaklaşık 30 hanede yaklaşık 180 kişinin yaşadığı Mada Adası'nın sakinleri de gölün buz tutan kısmından ulaşımı sağlamaya çalışıyor.

Ada sakinleri, buzları kayıklarıyla kıra kıra ulaştıkları karada ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yeniden aynı yoldan evlerine dönüyorlar.

Isparta'da kriz merkezi oluşturuldu

Öte yandan, Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek aksaklıkların giderilmesi için kriz merkezi oluşturulduğu bildirildi.

Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi, Karayolları ekipleri ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla ana arterlerde ve köy yollarında ulaşımın aksamaması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Kara yolları ağında kapalı yolun bulunmadığı aktarılan açıklamada, "Yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili olarak arızaların giderilerek enerji akışının sağlanması için ekiplerce sahada gerekli çalışmalar yapılıyor." ifadesi kullanıldı.