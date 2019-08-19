Macron ve Putin G7 zirvesi öncesi Ukrayna, Suriye ve İran'ı görüşecek

19.08.2019 09:59

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaz tatilini geçirdiği ülkenin güneyinde yer alan ve cumhurbaşkanlığı konutu olarak kullanılan tarihi Bregancon kalesinde bugün buluşuyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı kaynaklarına göre zirvede, ikili ilişkilerin dışında İran, Suriye, Libya ve Ukrayna ile ilişkiler ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılacak. Euronews.com'da Görüntüle