Macron, porno sitelere karşı ebeveyn kontrolü için internet sağlayıcılara 6 ay süre verdi
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Macron, porno sitelere karşı ebeveyn kontrolü için internet sağlayıcılara 6 ay süre verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkedeki internet sağlayıcılarına ebeveyn kontrolünü temel hizmet olarak sunmaları için 6 ay tanırken çocuk pornosuna karşı daha sıkı önlemler alınacağını açıkladı

21.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:34
Macron, porno sitelere karşı ebeveyn kontrolü için internet sağlayıcılara 6 ay süre verdi

ülkedeki internet sağlayıcılarına ebeveyn kontrolünü temel hizmet olarak sunmaları için 6 ay süre verdi.


Dünya Çocuk Haklaar Günü kapsamında UNESCO'da bir konuşma yapan Macron, çocukların porno içerikli sitelere erişimini azaltmak için halihazırda isteğe bağlı bir seçenek olarak sunulan ebeveyn kontrol sistemlerini baz hizmet olarak vermelerinin gerekli olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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