Macron: "Cumhuriyet nefreti asla tolere etmeyecek"

29.10.2019 13:45

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Bayonne kentindeki cami önünde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Cumhuriyet nefreti asla tolere etmeyecek" dedi.

Fransa'nın Bayonne kentindeki cami önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı, gözaltına alınan 84 yaşındaki Claude Sinke isimli saldırgan ifadesinde saldırıyı üstlendi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saldırıyla ilgili açıklamasında, "Cumhuriyet nefreti asla tolere etmeyecek. Failleri cezalandırmak ve Müslüman vatandaşlarımızı korumak için her şey yapılacak" dedi.

Fransa'nın Bayonne kentinde Claude Sinle isimli saldırgan caminin önündeki bir aracı da ateşe verdi, iki kişiye ateş açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda ağır yaralanan 74 ile 78 yaşlarındaki iki kişi, Bayonne Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İçişleri Bakanı Devlet Sekreteri Laurent Nunez, olay yerine giderek cami cemaatiyle ve cami başkanıyla görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırıyı şiddetle kınayarak, "Düşüncelerim kurbanlardan yana. Cumhuriyet nefreti asla tolere etmeyecek. Failleri cezalandırmak ve Müslüman vatandaşlarımızı korumak için her şey yapılacak. Bu konuda taahhütte bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise, "Saldırı hepimizi üzdü ve öfkelendirdi. Şok olan ve korkan Müslüman topluluğuna dayanışmamı ve desteğimi gönderiyorum" diye konuştu.

Landes şehrinin belediye başkan yardımcısı Mike Bresson da yakalanan zanlıyla ilgili, "Psikolojik olarak rahatsız olan birine benziyor" şeklinde konuştu.

Saldırganın 2015 yılına kadar aşırı sağcı parti Ulusal Cephe'nin üyesi olduğu ve 2015'te yerel seçimlerde aday olduğu bildirildi. Aşırı sağ partisi ise zanlının partinin siyasi çizgisine aykırı açıklamalarda bulunduğu için seçimlerden sonra partiden uzaklaştırıldığını öne sürdü. Partinin Genel Başkanı Marine Le Pen, yaşanan saldırıyı, "Partinin değerlerine aykırı ve kabul edilemez" olarak tanımladı.

(İHA)

Kaynak: İHA