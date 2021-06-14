Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi pozlarını paylaşıp, üzerine not düştü
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Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi pozlarını paylaşıp, üzerine not düştü

Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi pozlarını paylaşıp, üzerine not düştü
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO zirvesinde bir araya geldi. İki lider arasında Libya ve Suriye'deki konuların ele alındığı belirtilirken, Macron'un görüşmenin ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO zirvesi kapsamında temaslarına devam ediyor. Dün ilk olarak Macaristan Başbakanı Belçika ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de diğer liderlerle temasta bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme gerçekleştirdiği liderlerden biri de Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron oldu. Macron'un ofisinden yapılan açıklamada gerçekleşen toplantıda Libya ve Suriye'de sorunlar konusunda işbirliğinin vurgulandığı açıklandı.

SAMİMİ POZLARINI PAYLAŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile samimi bir fotoğrafını paylaşıp, üzerine de şu notu düştü:

"NATO zirvesinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun bir baş başa görüşmem oldu. Şeffaflık, saygı ve karşılıklı beklenti ile ilerlemeyi konuştuk"

Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi pozlarını paylaşıp, üzerine not düştü
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Barış Yahya Çinçin
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