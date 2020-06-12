Maçka parkında sağlık çalışanına dehşeti yaşatan zanlı yakalandı
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Maçka parkında sağlık çalışanına dehşeti yaşatan zanlı yakalandı

Maçka parkında sağlık çalışanına dehşeti yaşatan zanlı yakalandı Maçka Parkı'nda tartıştığı sağlık çalışanın kafasında içki şişesi parçalayarak dehşeti yaşatan zanlı yakalandı.

12.06.2020 00:02 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:35

Maçka parkında sağlık çalışanına dehşeti yaşatan zanlı yakalandı

İSTANBUL - Maçka Parkı'nda tartıştığı sağlık çalışanın kafasında içki şişesi parçalayarak dehşeti yaşatan zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlının çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Şişli'de bulunan Maçka Parkı'nda bugün 18.50 sıralarında Süleyman Dönmez isimli psikiyatri danışmanı ile bir kişi arasında tartışma çıkmıştı. Sağlık çalışanı tartıştığı kişi tarafından içki şişesiyle yaralanmıştı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda sağlık çalışanın kafasında içki şişesi parçalayan şahsın kimliğini belirledi. Şahsın isminin Emrah D. olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenen şahıs Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce Eyüp ilçesi Çırçır Mahallesi Betül Sokak'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emrah D.'nin hakkında yapılan incelemelerde kasten yaralama suçundan 5, mala zarar verme suçundan 1, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 1 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Maçka parkında sağlık çalışanına dehşeti yaşatan zanlı yakalandı

Kaynak: İHA

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