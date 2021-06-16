MAÇKA PARKI'NDA PSİKİYATRİ ASİSTANINA KIRIK CAMLI SALDIRIYA TAHLİYE
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MAÇKA PARKI'NDA PSİKİYATRİ ASİSTANINA KIRIK CAMLI SALDIRIYA TAHLİYE

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MAÇKA PARKI'NDA PSİKİYATRİ ASİSTANINA KIRIK CAMLI SALDIRIYA TAHLİYE Özden ATİK / İstanbul, (DHA) ŞİŞLİ Maçka Demokrasi Parkı'nda 'laf atma' tartışmasında psikiyatri asistanının boğazını kırık cam şişesiyle keserek, ağır yaraladığı iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu...

MAÇKA PARKI'NDA PSİKİYATRİ ASİSTANINA KIRIK CAMLI SALDIRIYA TAHLİYE Özden ATİK/ İstanbul, (DHA) ŞİŞLİ Maçka Demokrasi Parkı'nda 'laf atma' tartışmasında psikiyatri asistanının boğazını kırık cam şişesiyle keserek, ağır yaraladığı iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Emrah Danışman, tahliye edildi.

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Danışman, cezaevinden SEGBİS'te yaşanan sorun nedeniyle bağlanamadı. Şikayetçilerin de katılmadığı duruşmada, sanık Danışman'ın avukatı Abdulvahap Dağ, "Üç celsedir adli tıp kurumu raporu bekliyoruz. İlk yardım müdahalesi olmasaydı ölüp ölmeyeceği sorulmuş. Mahkemenizin eylemlere değil de neticeye baktığını görüyoruz. Halbuki sanığın eylemlerine bakılmalıdır. Müvekkilim olay yerini terk ederken müşteki için ambulans istemiştir, pişman olduğunu ve eyleminin yaralamaya değil, korkutmaya dönük olduğunu belirtmiştir. Bir seneyi aşkın tutukludur, tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme, sanık Emrah Danışman'ı, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak, tahliye etti. Yurt dışına çıkış yasağı getirilen Danışman'a en yakın karakola giderek, imza vermesi yönünde adli kontrol getirildi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Maçka Demokrasi Parkı'nda 11 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen olayda, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistan olarak çalışan Süleyman Dönmezler'in 2 kadın meslektaşıyla parkın kapısına yürüdüğü, sanık Emrah Danışman ile laf atma yüzünden tartıştığı anlatılıyor. Emrah Danışman'ın elindeki içki şişesini kırarak, Dönmezler'in boğazını kestiği kaydedilen iddianamede, 12 Haziran'da tutuklanan sanık Emrah Danışman hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

MAÇKA PARKI'NDA PSİKİYATRİ ASİSTANINA KIRIK CAMLI SALDIRIYA TAHLİYE
MAÇKA PARKI'NDA PSİKİYATRİ ASİSTANINA KIRIK CAMLI SALDIRIYA TAHLİYE
MAÇKA PARKI'NDA PSİKİYATRİ ASİSTANINA KIRIK CAMLI SALDIRIYA TAHLİYE
MAÇKA PARKI'NDA PSİKİYATRİ ASİSTANINA KIRIK CAMLI SALDIRIYA TAHLİYE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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