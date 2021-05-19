Maçka Parkı'nda korkutan görüntü: Binlerce kişi Maçka Parkı'na akın etti
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Maçka Parkı'nda korkutan görüntü: Binlerce kişi Maçka Parkı'na akın etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

am kapanmanın ardından güzel havayı fırsat bilen binlerce kişi korona virüse aldırış etmeden Maçka Parkı'na akın etti.

am kapanmanın ardından güzel havayı fırsat bilen binlerce kişi korona virüse aldırış etmeden Maçka Parkı'na akın etti.

Yeni tip Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında tüm yurtta uygulanan tam kapanma geçtiğimiz gün sabah 05.00 itibarıyla sona erdi. 17 günlük tam kapanmanın ardından günlerce evlerinde kalan insanlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın tatil olmasını fırsat bilerek sokaklara, meydanlara ve parklara akın etti. İstanbul sokakları doldu taştı.

MAÇKA PARKI'NDA KORKUTAN GÖRÜNTÜ

Kalabalığın yoğun olduğu yerlerden biri de Şişli'de bulunan Maçka Parkı'ydı. Tüm uyarılara rağmen Maçka Parkı'na binlerce insan geldi. Parka gelenlerin tamamının maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü. Korona virüsün etkisi henüz devam ederken Maçka Parkı'nda oluşan bu görüntü korkuttu.

BEŞİKTAŞLIYIM TARAFTARLAR DA PARKTAYDI

Takımları şampiyon olan Beşiktaş taraftarları da Maçka Parkı'na gelenler arasındaydı. Beşiktaşlı taraftarlar ellerinde meşaleler, tezahürat yaparak parkta dolaştı.

(Yunus Emre Şeker/İHA) -

Maçka Parkı'nda korkutan görüntü: Binlerce kişi Maçka Parkı'na akın etti
Maçka Parkı'nda korkutan görüntü: Binlerce kişi Maçka Parkı'na akın etti
Maçka Parkı'nda korkutan görüntü: Binlerce kişi Maçka Parkı'na akın etti
Maçka Parkı'nda korkutan görüntü: Binlerce kişi Maçka Parkı'na akın etti
Maçka Parkı'nda korkutan görüntü: Binlerce kişi Maçka Parkı'na akın etti
Maçka Parkı'nda korkutan görüntü: Binlerce kişi Maçka Parkı'na akın etti
Maçka Parkı'nda korkutan görüntü: Binlerce kişi Maçka Parkı'na akın etti
Maçka Parkı'nda korkutan görüntü: Binlerce kişi Maçka Parkı'na akın etti
Maçka Parkı'nda korkutan görüntü: Binlerce kişi Maçka Parkı'na akın etti
Maçka Parkı'nda korkutan görüntü: Binlerce kişi Maçka Parkı'na akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Maçka Parkı'nda korkutan görüntü: Binlerce kişi Maçka Parkı'na akın etti - Haberler
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