Maçka'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü
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Maçka'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü

15.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:02
Maçka'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü

Maçka'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Maçka'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmayla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Koray Koçhan, törende, Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşına Allah'tan rahmet diledi.

Koçhan, "Herkesin şunu iyi bilmesi gerekiyor. Bu topraklarda Ömer Halis Demirler bitmez, bu topraklarda Fethi Sekinler bitmez, bu topraklarda Eren Bülbüller bitmez. Maçka'mızın düşman işgalinde kurtuluşunun 103. Yıldönümü kutluyor, tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve dua ile anıyorum." ifadesini kullandı.

Gün dolayısıyla düzenlenen koşu yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törende, "Maçka'da yaşam" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının gösteri sunduğu törene, Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Cumhuriyet Savcısı Hasan Abanoz, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Karakurum

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