Maçka Belediyesi'nden 'Barış Pınarı'na destek

15.10.2019 16:11

Trabzon'un Maçka Belediyesi gerçekleştirdiği olağanüstü meclis toplantısı ile Barış Pınarı Operasyonu'nu destekleyen karar aldı.



Belediye Başkanı Koray Koçhan'ın mecliste yaptığı konuşmada, "Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyeli'nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimizin yanındayız" dedi.



Maçka Belediyesi gerçekleştirdiği olağanüstü meclis toplantısı ile Barış Pınarı Operasyonu'nu destekleyen karar aldı. Düzenlenen meclis toplantısına 12 AK Partili Meclis Üyesi ile 4 CHP'li Meclis üyesi katıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA