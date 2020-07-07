Maçın ardından - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu
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Maçın ardından - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu

Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "İyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum.

07.07.2020 22:14 | Son Güncelleme: 07.07.2020 22:22

Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "İyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak ilk devre net pozisyonları gole çeviremediklerini söyledi.

Müsabakaya ilişkin Hamzaoğlu, "İyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Karşılaşmaya iyi başladık, pozisyonlar da yakaladık. Erken gol veya goleri bulabilseydik kazanabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Hamzaoğlu, 1-0 öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Emre özel ve önemli bir oyuncu. Oyuna girdiğinde 'Kimin önüne gelirse iyi kapatalım.' dedik. İyi pas atıyor ve gol vuruşu yapıyor. Bir tanesinde yakaladı ve golü attı. 8. günümüzde 3. maçımızı oyunuyoruz. Kolay değil. Sakatlıklar vermeye başladık, çok normal. Planlama yaparken aslında bunların göz önünde bulundurulması gerekirdi. Bütün takımlar için bu sıkıntılar yaşanacak, yaşanıyor. Daha sonra anlamsız bir şekilde 9 günlük bir aramız oluyor."

Oyuncularını tebrik eden Hamzaoğlu, "Çok mücadele ettiler. Soner uzun bir süre sonra oynamasına rağmen oldukça iyi mücadele etti. Pozisyonlar da yakaladı, keşke birini atabilseydi." ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu, oyuncu değişikliği haklarını sakatlıklardan dolayı kullanmak zorunda kaldıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Fabricio'yu çıkardıktan sonra ikinci oyuncu değişikliğini yapacaktık ama hakem oyunu çabuk başlattı, bir anlaşmazlık oldu. İki oyuncu değiştirip beklemek istiyordum. Hakem çabuk başlatınca bizim bir hakkımız gitti. Takım yoruldu, iki kişiyi değiştireceğim ondan sonra hakkımız kalmayacak. Sakatlık olursa 10 dakika Fenerbahçeye karşı bir kişi eksik oynarsak, maçı kazanma şansımız çok zor. Dolayısıyla kenarda oyuncuları bekletmek zorunda kaldık, o arada golü yedik."

Maçın ardından - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu

Kaynak: AA

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