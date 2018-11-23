'Maceracı' Programının Sunucusu Murat Yeni Tutuklandı
FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen ve örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli programı sunan Murat Yeni tutuklandı.
Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen ve örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni tutuklandı.
ESENYURT'TA YAKALANIP ERZİNCAN'A GÖTÜRÜLDÜ
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturması çerçevesinde, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde yakalanıp Erzincan'a getirilen Yeni'nin polisteki işlemleri tamamlandı.
'MACERACI' PROGRAMININ SUNUCUSU MURAT YENİ TUTUKLANDI
Murat Yeni, sağlık kontrolünün ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Erzincan Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Yeni, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.
Yeni'nin, örgütün faaliyetlerine katılarak, sunuculuğunu yaptığı televizyon programı sebebiyle geldiği Erzincan'da "himmet" adı altında vatandaşlardan para topladığı öne sürüldü.
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İçerde zayıflar günah)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kimse ama kimse devletten buyuk degildir git kimsesizlere evlenecek ama durumu olmayana haca gidecek ama parasi olmadigi icin gidemeyene paran varsa git dexlete tskya bagisla yeter artik suluk gibi kene gibi himmet diye diye milletin dini duygularini emmeyin cenabi allah devetimizi milletimizi iki cihanda aziz eylesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Suçluysa ceksin cezasiniCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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iyi adamdi ya uzuldumCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Buda bir MACERAYDI :-)Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır