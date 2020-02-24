Macaristan: Göçmenlerle alay ettiği iddiasıyla polise soruşturma başlatıldı
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Macaristan: Göçmenlerle alay ettiği iddiasıyla polise soruşturma başlatıldı

Soruşturmaya yol açan suçlamalara göre, ülkenin güney sınırında görev yapan bir polis, göçmenlerle dalga geçen bir video hazırladı ve bunu "TikTok" adlı sosyal medya üzerinden paylaştı.

24.02.2020 21:57 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:57
Macaristan: Göçmenlerle alay ettiği iddiasıyla polise soruşturma başlatıldı

'da göçmenlerle alay ettiği ortaya çıkan bir hakkında soruşturma başlatıldı.


Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin güney sınırında görev yapan bir polis, göçmenlerle dalga geçen bir hazırladı ve bunu "TikTok" adlı sosyal medya üzerinden paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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