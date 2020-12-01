Macaristan'dan Ukrayna'nın "Macar azınlığa yönelik politikalarına" tepki
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Macaristan'dan Ukrayna'nın "Macar azınlığa yönelik politikalarına" tepki

01.12.2020 01:11 | Son Güncelleme: 01.12.2020 01:11
Macaristan'dan Ukrayna'nın

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'da yaşayan Macar azınlık konusunu NATO'ya taşıyacaklarını söyledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'da yaşayan Macar azınlık konusunu NATO'ya taşıyacaklarını söyledi.

Bakan Szijjarto yaptığı açıklamada, Ukrayna'da yaşayan Macarlara ait bazı kurumlarda Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan aramaların kabul edilemez olduğunu ve bu yüzden Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisinin bakanlığa çağırıldığını bildirdi.

Ukrayna'nın Macar karşıtı bir politika izlediğini öne süren ve Ukrayna yönetimine söz konusu siyasetini değiştirmesi çağrısında bulunan Szijjarto, Macar hükümetinin Ukrayna'daki Macarları tüm uluslararası formlarda desteklediğine dikkat çekti.

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Szijjarto, "Transatlantik topluluğun parçası olmak isteyen bir ülkenin, NATO üyesi bir ülkeye ait azınlığı sürekli olarak korkutması ve baskı altında tutması kabul edilemez. Bu olayı, salı günü düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında gündeme getireceğim." dedi.

Ukrayna'daki Macar Kültür Derneği'nden (KMKSZ) yapılan açıklamada, SBU'nun, pazartesi ülkedeki Macarlara ait bir çok kurumda arama yaptığını açıklamıştı.

Macaristan-Ukrayna krizi

Macaristan, Ukrayna'nın eğitim kanununda ve dil yasasında yaptığı değişiklik dolayısıyla ülkedeki Macar azınlığın haklarının ihlal edildiğini öne sürüyor.

Ukrayna'da eğitim kanununda yapılan değişikliğe göre, ülkedeki Macarlar, orta öğretim kurumları ve üniversitelerde ana dillerinde eğitim göremeyecek.

Dil yasasında yapılan değişiklikle devlet yöneticileri, milletvekilleri, Merkez Bankası çalışanları, hakim ve savcıların yanı sıra sözleşmeli askerler, eğitimciler ve sağlık kurumları çalışanları görevleri süresince Ukraynaca kullanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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