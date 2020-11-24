Macaristan'dan Macar hükümet yetkilisinin ülkeye girişine izin vermeyen Ukrayna'ya tepki
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Macaristan'dan Macar hükümet yetkilisinin ülkeye girişine izin vermeyen Ukrayna'ya tepki

24.11.2020 21:07 | Son Güncelleme: 24.11.2020 21:11
Macaristan'dan Macar hükümet yetkilisinin ülkeye girişine izin vermeyen Ukrayna'ya tepki

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, bir Macar hükümet yetkilisinin ülkeye girişine izin vermeyen Ukrayna'ya tepki gösterdi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, bir Macar hükümet yetkilisinin ülkeye girişine izin vermeyen Ukrayna'ya tepki gösterdi.

Bakan Szijjarto yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bir Macar hükümet yetkilisini ülkeye almamasının kabul edilemez olduğunu ve bu yüzden Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisinin bakanlığa çağırıldığını söyledi.

Ukrayna'nın, Macar hükümet yetkilisine 3 yıl ülkeye giriş yasağı getirdiğini de belirten Szijjarto, ülkesinin Ukrayna ile iyi ilişkiler içinde olmak istediklerini ve Ukrayna'nın attığı adımın üzüntü verici olduğunu belirtti.

Macaristan-Ukrayna krizi

Macaristan, Ukrayna'nın eğitim kanununda ve dil yasasında yaptığı değişiklik dolayısıyla ülkedeki Macar azınlığın haklarının ihlal edildiğini öne sürüyor.

Ukrayna'da eğitim kanununda yapılan değişikliğe göre, ülkedeki Macarlar, orta öğretim kurumları ve üniversitelerde ana dillerinde eğitim göremeyecek.

Dil yasasında yapılan değişiklikle devlet yöneticileri, milletvekilleri, Merkez Bankası çalışanları, hakim ve savcıların yanı sıra sözleşmeli askerler, eğitimciler ve sağlık kurumları çalışanları görevleri süresince Ukraynaca kullanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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