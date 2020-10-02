Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Macaristan, uluslararası kabul görmüş sınırlar içinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile yakın ilişkileri bulunan Macaristan'ın Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Azerbaycan-Ermenistan gerginliğinde Bakü yönetiminin tarafından olduklarını açıkladı.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Macaristanlı Bakan Szijjarto, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar konusunda endişeli olduklarını ifade etti. Szijjarto, "Macaristan, uluslararası kabul görmüş sınırlar içinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor" ifadelerini kullandı.

AB'YE TÜRKİYE İÇİN VİZE SERBESTİSİ MESAJI

Szijjarto, AB ve Türkiye arasında vize serbestisi konusuna ilişkin de konuşarak, "Ülkelere boşuna şartlar öne sürülmemeli. Aynı şekilde bütün şartları yerine getiren ülkelere ek şart sunmamalıyız. Bu kesinlikle doğru değil" ifadelerini kullandı.

Peter Szijjarto

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASI

27 Eylül sabahı Ermenistan'ın saldırıları sonrası başlayan çatışmalarda Ermeni ordusu büyük kayıplar verdi. Ermenistan ordusu, bölgede sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı