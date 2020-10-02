Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

02.10.2020 19:42 | Son Güncelleme: 02.10.2020 20:38
Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Macaristan, uluslararası kabul görmüş sınırlar içinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile yakın ilişkileri bulunan Macaristan'ın Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Azerbaycan-Ermenistan gerginliğinde Bakü yönetiminin tarafından olduklarını açıkladı.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Macaristanlı Bakan Szijjarto, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar konusunda endişeli olduklarını ifade etti. Szijjarto, "Macaristan, uluslararası kabul görmüş sınırlar içinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor" ifadelerini kullandı.

AB'YE TÜRKİYE İÇİN VİZE SERBESTİSİ MESAJI

Szijjarto, AB ve Türkiye arasında vize serbestisi konusuna ilişkin de konuşarak, "Ülkelere boşuna şartlar öne sürülmemeli. Aynı şekilde bütün şartları yerine getiren ülkelere ek şart sunmamalıyız. Bu kesinlikle doğru değil" ifadelerini kullandı.

Macaristan'dan Azerbaycan'a destek açıklaması
Peter Szijjarto

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASI

27 Eylül sabahı Ermenistan'ın saldırıları sonrası başlayan çatışmalarda Ermeni ordusu büyük kayıplar verdi. Ermenistan ordusu, bölgede sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Muharrem İnce Charles Michel Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Demet Akbağ Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Sörloth Arda Turan Ali Palabıyık Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kız Ekim Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 20:39:00. #1.15#
title