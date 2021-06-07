Macaristan'daki en büyük Türk yatırımını Şişecam gerçekleştirecek
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Macaristan'daki en büyük Türk yatırımını Şişecam gerçekleştirecek

Macaristan'daki en büyük Türk yatırımını Şişecam gerçekleştirecek
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Şişecam'ın cam ambalaj fabrikası yatırımının Macaristan'da bugüne kadarki en büyük Türk yatırımı olduğunu söyledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Şişecam'ın cam ambalaj fabrikası yatırımının Macaristan'da bugüne kadarki en büyük Türk yatırımı olduğunu söyledi.

Szijjarto, bakanlıkta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olduğunu ve Macaristan'ın Doğu'ya açılım politikasında Türkiye'nin önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

14 ülkede 43 fabrikada üretim yapan Şişecam'ın, dünyada en büyük ikinci cam üreticisi firma olduğunu, 150'den fazla ülkeye ihracat yaptığını anlatan Szijjarto, Şişecam'ın Macaristan'daki fabrikasında yıllık 330 bin ton cam ambalajı üretileceğini bildirdi.

Şişecam'ın cam ambalaj fabrikası yatırımının Macaristan'da bugüne kadarki en büyük Türk yatırımı olduğunu belirten Szijjarto, "Şişecam Grubu, 73 milyar Macar forinti yatırım yapma kararı aldı. Bu meblağ, Macaristan'da bugüne kadarki en yüksek Türk yatırımı demek. Macar hükümeti de bu yatırıma 12,5 milyar forint destek sağlayacak." şeklinde konuştu.

İki ülke ticari ilişkilerine de değinen Szijjarto, Macaristan ve Türkiye arasındaki ikili ticaretin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 27 artış gösterdiğini kaydetti.

"Macaristan'ın ihracatına da önemli ölçüde katkı sağlayacaktır"

Toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman da dünyada cam ev eşyasında ikinci, cam ambalaj ve düzcamda 5'inci büyük üretici konumunda bulunduklarını, ayrıca, dünyanın en büyük 8'inci soda üreticisi ve krom kimyasallarında da dünya lideri olduklarını söyledi.

Macaristan'ın Orta Avrupa'daki güçlü konumu ve yatırımcıya sağladığı destekler dolayısıyla Kaposvar kentinde yatırım yapma kararı aldıklarını belirten Kırman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'daki bu ilk cam ambalaj tesis yatırımımızı Kaposvar kentinde hayata geçireceğiz. 2023 yılında operasyona başlamasını ve 2025 yılı itibarıyla tesisin tam kapasiteye ulaşmasını hedefliyoruz. Yatırım tutarı 220 milyon avronun üzerinde gerçekleşecektir. Tamamlandığında 330 bin tonluk net üretim kapasitesine sahip olacak üretim tesisimiz, hem Macaristan'ın hem de geniş bir coğrafyada dış pazarın cam ambalaj talebine cevap verecektir. Cam ambalaj pazarında Avrupa'daki ayak izimizi genişletirken, Macaristan'ın ihracatına da önemli ölçüde katkı sağlayacaktır."

Toplantıya, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de katıldı.

Macaristan'daki en büyük Türk yatırımını Şişecam gerçekleştirecek
Macaristan'daki en büyük Türk yatırımını Şişecam gerçekleştirecek
Macaristan'daki en büyük Türk yatırımını Şişecam gerçekleştirecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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