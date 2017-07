Macaristan-Bursa Ticaret Köprüsü Güçleniyor

Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Levente Magyar, Bursa iş dünyasına Macaristan'daki yatırım fırsatlarını anlattı. Levante Magyar, Macaristan'da Türk yatırımcılara büyük bir hoşgörü olduğunu belirterek, "Türk yatırımcılara önemli vergi destekleri ve teşvikler veriyoruz. Bursalı firmalarımızı da yatırım için ülkemize bekliyoruz" dedi.



BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve İsmail Kuş, Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Levente Magyar'ı ağırladı. Bursa iş dünyası temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda konuşan Cüneyt Şener, Macar hükümetinin Türkiye'nin AB'ye tam üyelik sürecinde her zaman destek verdiğini söyledi. 2016 yılında Bursa'dan Macaristan'a 173 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Şener, 2017 yılının ilk yarısında bu ihracatın 75 milyon dolar seviyesinde olduğuna dikkati çekti.



Bursa'dan Macaristan'a 263 firmanın ticaret yaptığını da anlatan Cüneyt Şener, Bursa ekonomisi için Macaristan pazarının büyük önem taşıdığını ifade etti. Macaristan'dan gelen birçok iş adamını Ticari Safari Projesi kapsamında Bursa'da ağırladıklarını vurgulayan Şener, "Bursa ile Macaristan arasındaki ticaret köprüleri her geçen gün gelişiyor. Mutlaka bu potansiyeli ve güç birliğini artırmalıyız. BTSO olarak bu işbirliğinin her alanda gelişmesi için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Yeni ortaklıklar kurmalıyız. Bu sayede ekonomik ilişkilerimiz daha da gelişecektir" diye konuştu.



Macaristan Dış İşleri Bakan Yardımcısı Levente Magyar, Macaristan ekonomisi ve yatırım imkanları hakkında bilgiler paylaştı. Macaristan'ın 100 milyar euroluk bir ihracat hacmine sahip olduğunu dile getiren Magyar, ihracata büyük önem verdiklerini vurguladı. Magyar, "Dünyada birçok ülke Macaristan'ı tercih ediyor. Çünkü vergi oranlarımız oldukça düşük. Lojistik ve coğrafi avantajlarımız var. Balkan ve Doğu ülkeleri için geçiş noktasıyız" dedi.



Türk iş adamlarına yönelik önemli destekler verdiklerini belirten Magyar, Macaristan'da verilen desteğin hiçbir Avrupa ülkesinde olmadığını söyledi. Türkiye'nin Macaristan için önemli ve stratejik bir ülke olduğunu dile getiren Magyar, "Türk yatırımcılar ülkemizde hoş karşılanıyor. Türkiye'den önemli firmalar, Macaristan pazarına ciddi yatırımlar yaptı. Bazı firmalar yatırımlarını daha da geliştirmek istiyor. Bizler Bursa'nın otomotiv, makine ve birçok sektördeki tecrübesini ve potansiyelini biliyoruz. Birçok alanda ortak yönlerimiz var. Bizim de en önemli sektörümüz otomotiv. Otomotiv sektörü olmasaydı, bugün olduğumuz yerde bulunamazdık. İşte bu noktada Bursalı firmalarla ve Macaristan iş dünyası arasındaki iş birliğini artırmalıyız."



DEİK Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat, Macaristan ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel anlamda ortak değerlere sahip olduğunu söyledi. Bursalı firmaları Macaristan iş dünyası ile işbirliği yapmaya davet eden Polat, "Macaristan ile Türkiye arasında bağlar oldukça kuvvetli. Tarihin derinliklerine indiğimiz zaman Macaristan halkının bizim soydaşlarımız olduğunu göreceksiniz. Türk halkına yönelik büyük bir yakınlık ve sevgi var" dedi.



Macaristan her zaman Türkiye'nin yanında



Macaristan'ın Avrupa'nın merkezinde olması sebebiyle Türkiye için stratejik bir ülke olduğunu dile getiren Polat, şöyle konuştu:



"Macaristan, bugün Avrupa'da tüm konularda Türkiye'ye kayıtsız ve şartsız tek destek veren ülke. Özel sektör olarak Avrupa'daki şirketlerle iş birliğimizi artırmamız lazım. Macaristan bu açıdan önemli bir ülke. Türk firmalarına Macaristan hükümeti ciddi destekler veriyor. Bursalı firmalarımız mutlaka Macaristan'da olmalı" açıklamalarında bulundu.



Macaristan Başkonsolosu Balazs Hendrich'in de katıldığı toplantıda, Bursa iş dünyası temsilcileri Macaristan heyetine sorular yönelterek, fikir alışverişinde bulundu. - BURSA