Macar Kültür Merkezi'nde Macar ve Türk futbol tarihini anlatan sergisi açıldı
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Macar Kültür Merkezi'nde Macar ve Türk futbol tarihini anlatan sergisi açıldı

İhlas Haber Ajansı / Emre Baba - Haberler | Güncel

Macar Kültür Merkezi'nde Macar ve Türk futbol tarihini anlatan sergisi açıldı Macar Kültür Merkezi'nde Macar ve Türk ortak futbol tarihinin anlatan "Yeşil Sahada Kardeşler-Birlikte, Karşılaşmada" sergisine ev sahipliği yaptı.

Macar Kültür Merkezi'nde Macar ve Türk futbol tarihini anlatan sergisi açıldı

İSTANBUL - Macar Kültür Merkezi'nde Macar ve Türk ortak futbol tarihinin anlatan "Yeşil Sahada Kardeşler-Birlikte, Karşılaşmada" sergisine ev sahipliği yaptı. Sergi Açılışına Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto katıldı. Sergide konuşan Bakan Szijjarto, "Türkiye ve Macaristan dost ülkelerdir. Kimlikleriyle, gelenekleriyle ve tarihiyle gurur duyan iki millet hakkında bahsediyoruz" dedi.

Macar Kültür Merkezi'nde Macaristan Olimpiyatlar ve Spor Müzesi öncülüğünde, Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı ve İstanbul Macar Kültür Merkezi işbirliğiyle Macar ve Türk ortak futbol tarihini anlatan "Yeşil Sahada Kardeşler- Birlikte, Karşıma" sergisi açıldı. Açılışa Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat da katıldı. Türkiye'deki üç büyükler başta olmak üzere spor kulüpleri görev almış ve bunlara galibiyet kazandırmış isimleri arşivleri tarayarak gün yüzüne çıkarıldı. Küratörlüğünü Lajos Szabo'nun üstlendiği sergi, Fenerbahçe ve Galatasaray spor kulüplerinin arşiv ve araştırma anlamında desteğini de yanına alıyor. Bakan Peter Szijjarto sergi alanı tek tek gezip sergi bulunan arşivlerden bilgi aldı. Ardından sergi alanında bulunan ve Macarların buluşu olan Teqball kavisli bir masada ise futbolcular hünerlerini sergiledi.

"Türkler ve Macarlar olarak kendi geleneklerimizi, kimliğimizden gurur duyuyoruz"

Sergi açılışında konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, "Türkiye ve Macaristan dost ülkelerdir. Kimliklerine, geleneklerine ve tarihiyle gurur duyan iki millet hakkında bahsediyoruz. Bugün ilginç bir çağda yaşıyoruz. Milli devletlerin önemini düşüren uluslararası bir caba görüyoruz. Bizler Türkler ve Macarlar olarak kendi geleneklerimizi kimliğimizden gurur duyuyoruz. Burada sporun ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Sporun çok önemli bir kimlik etkisi var. Milletlerin birliğini göstermek için kendi bayraklarını çabalayan sporcular için etki oluşturuyor. Macaristan Türkiye arasındaki spor işbirlikleri çok uzun bir tarihe dayanıyor. Bunun esasında futbol var. Türkiye birçok Macar teknik direktör ve oyun var" şeklinde konuştu.

Macar Kültür Merkezi'nde Macar ve Türk futbol tarihini anlatan sergisi açıldı
Macar Kültür Merkezi'nde Macar ve Türk futbol tarihini anlatan sergisi açıldı
Macar Kültür Merkezi'nde Macar ve Türk futbol tarihini anlatan sergisi açıldı
Macar Kültür Merkezi'nde Macar ve Türk futbol tarihini anlatan sergisi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Baba

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