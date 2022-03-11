Son dakika haber... Maç sonrası kalp krizi geçiren belediye personeli öldü (2)

BURDUR (DHA) - TABUTUNA BURDUR BELEDİYESPOR FORMASI KONULDU

Burdur'da, halı sahada maç yaptıktan sonra arkadaşlarıyla otururken kalp krizi geçirip yaşamını yitiren İbrahim Onur için görev yaptığı belediye binası önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Soy ismi gibi onurlu bir kardeşimizi kaybettik. Hepimizde iyi anıları olan, gençliğimden bugüne kadar çok şey paylaştığım önce arkadaş, dost, ardından da birlikte mesai arkadaşlığı yaptığımız sevgili İbrahim'i son yolculuğuna uğurlamak için bir aradayız. Bugün içimiz yanarak onu son yolculuğuna uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" dedi.İl Müftü Yardımcısı Yüksel Güzel'in kıldırdığı namazın ardından Onur'un cenazesi, Sultandere Mezarlığı'nda defnedildi. Onur'un tabutunun üzerine 24 yıldır çalıştığı Burdur Belediyesi bayrağı ve uzun yıllar başkanlığını yaptığı Burdur Belediyespor forması konuldu.