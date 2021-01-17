İLK YARI BİTTİ! Beşiktaş-Galatasaray canlı takip, maç kaç kaç? Beşiktaş-Galatasaray derbisi maç özeti izle! Derbinin golleri ve detayları
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İLK YARI BİTTİ! Beşiktaş-Galatasaray canlı takip, maç kaç kaç? Beşiktaş-Galatasaray derbisi maç özeti izle! Derbinin golleri ve detayları

17.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:48
İLK YARI BİTTİ! Beşiktaş-Galatasaray canlı takip, maç kaç kaç? Beşiktaş-Galatasaray derbisi maç özeti izle! Derbinin golleri ve detayları

Merakla beklenen Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı saat 19:00 'da başladı. Maç tüm hızıyla devam etmektedir. Beşiktaş-Galatasaray maçı kaç kaç? Maç canlı takibi! Beşiktaş-Galatasaray maç ilk 11'leri kimler? Maç nerede oynanıyor? Beşiktaş-Galatasaray canlı anlatım!

Beşiktaş-Galatasaray maçı kaç kaç devam ediyor? Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş-Galatasaray canlı anlatım ve canlı takip için sayfamızı takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç 17 Ocak Pazar 19:00 'da başladı. Maç şuanda 0-0 devam ediyor.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı

MAÇ KAÇ KAÇ?

Beşiktaş 0 - 0 Galatasaray

İlk yarı 0-0 berabere bitti. İkinci yarı görüşmek üzere.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi beIN SPORTS 1 HD'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından da izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Maç devam ediyor. Maç bittikten sonra özetine Beinsports'tan ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇ ÖZETİ SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş:

30 - Ersin Destanoğlu

4 - Francisco Montero

33 - Rıdvan Yılmaz

24 - Domagoj Vida

2 - Valentin Rosier

5 - Josef De Souza

13 - Atiba Hutchinson

17 - Cyle Larin

10 - Oğuzhan Özyakup

18 - Rachid Ghezzal

14 - Vincent Aboubakar

Galatasaray:

34 - Okan Koçuk

36 - Marcelo Saracchi

45 - Marcao

2 - Şener Özbayraklı

27 - Christian Luyindama

4 - Taylan Antalyalı

10 - Younes Belhanda

66 - Arda Turan

13 - Oghenekaro Etebo

17 - Oğulcan Çağlayan

90 - Mbaye Diagne

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HAKEMLERİ KİM?

CÜNEYT ÇAKIR(Hakem)

BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)

TARIK ONGUN(2. Yardımcı Hakem)

HALİS ÖZKAHYA(Dördüncü Hakem)

ABDULKADİR BİTİGEN(VAR)

ALİ ŞANSALAN(AVAR)

EKREM KAN(AVAR)

MURAT ILGAZ(Gözlemci)

İBRAHİM YUŞAN(Temsilci)

AYDIN BALKANLI(Temsilci)

ERCAN OKUR(Temsilci)

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