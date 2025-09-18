Mabel Matiz Perperişen erişim engeli mi geldi, Perperişen sözleri nedir?

Hazırlanan dilekçede, parçanın içeriğinin aile yapısına zarar verebileceği, çocuklar ile gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği ve toplumsal huzuru sarsarak kamu düzenini tehdit edebileceği savunuldu. Ayrıca, şarkının toplumda tepki ve infiale neden olabileceği ifade edilerek erişimin engellenmesi talebine dayanak oluşturuldu.

MABEL MATİZ PERPERİŞEN ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanatçı Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında hukuki bir adım attı. Bakanlık, 5651 sayılı Kanun kapsamında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak şarkıya erişimin engellenmesini talep etti.

DİLEKÇEDE TOPLUMSAL RİSKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Hazırlanan dilekçede, şarkının içeriğinin aile yapısına zarar verebileceği, çocuklar ile gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği ve kamu düzenini bozabilecek nitelikte olduğu ifade edildi. Ayrıca, söz konusu içeriğin toplumda infiale yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

CİMER ŞİKAYETLERİNE YER VERİLDİ

Dilekçede, vatandaşların CİMER aracılığıyla yaptıkları başvurularda şarkı sözlerinin "Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı" olduğu yönünde şikayetler ilettikleri bilgisine de yer verildi.

BTK'YA GÖNDERİLMESİ TALEP EDİLDİ

Bakanlık, mahkemeye sunduğu dilekçede erişim engeli kararının uygulanabilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) iletilmesini de talep etti.

PERPERİŞEN SÖZLERİ NEDİR?

Canıma yetti belalı bekarlık

Yanmalı hangisine?

Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı

Bir koşu annesine

O bana gelmeli, tadıma varmalı

O cici toy bebe onun nesine?

Diyo' şeytan "Üstüne atla da"

"Sal kuşu hanesine"

Yanıma yatmalı, beni de katmalı

Çiğnediği sakızın nanesine

Diyo' şeytan "Üstüne atla da"

"Sal kuşu hanesine"

Canım ister soysunlar beni

Onla bi' yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi' gömlekte

Kalmaz bu muallakta

Kara sevdam, dönmek yok

İsterse topa koysunlar

