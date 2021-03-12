Mabel Matiz Kahrettim sözleri | Mabel Matiz Kahrettim şarkı sözleri İngilizce
Ülkemizde sevilen sanatçılar arasında yer alan Mabel Matiz yeni şarkısı Kahrettim'i 12 Mart itibarıyla dijital platformlarda yayınladı. Kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan şarkının klibi de çok beğenildi. Prodüksiyonunda pek çok başarılı ismin bulunduğu Mabel Matiz Kahrettim sözlerini sizler için derledik.
Yaptığı şarkılarla her zaman beğeniler toplayan Mabel Matiz, sanatçı ruhuyla hazırladığı şarkılarının yanı sıra klipleriyle de büyük beğeni topluyor. Son parçası olan Kahrettim'in sözlerini sizler için derledik. İşte, Mabel Matiz Kahrettim sözleri...
MABEL MATİZ KAHRETTİM SÖZLERİ
bugün çok üzgünüm
seni kaybettim gibi
sırtımda bir bıçak ve elin
öyle kaydettim gibi
yanıp da sönmeyen bir alev bu
öldürmeyen
ama ne yazık, süründürür
varıp da dönmeyen bi yolun altındaki heves
ne yazık,
böyle kurur
artık yapma yapma demem
bu sözlerim kanar benim
söylenmedi hiçbir zaman
seviyorduk, hayal değil
yandı canım
avlandı tüm hayvanlarım
yollar bana yarar değil
saplıyorum ağzımdaki çiçekleri karanlığa
yalan değil
yalan.. yalan..
ağlıyorum
aldandı tüm yaldızlarım
ağarmayan kara benim
anlıyorum, harcın değil bu aşk ama
sağalmıyor yaram benim
MABEL MATİZ KAHRETİM ŞARKI SÖZLERİ İNGİLİZCE
DAMMIT
I'm so sad today
looks like I've lost you
a dagger in my back and there, your hand,
that's how I picture it now
this flame burns and won't go out
it won't kill you
yet it brings you down
the ambition that drives you further along the path
but won't bring you back, alas, dries out
I won't say no, don't do it anymore
these words of mine bleed
it was never said
but we loved each other, it was no dream
I was hurt
all my animals hunted down
roads no longer serve me
the flowers in my mouth I thrust them into darkness
that's no lie
a lie... a lie...
I cry
all my gold leaf now deceived
I am the darkness that does not dawn
I understand, this love is beyond your depth
but that won't heal my wound