Harbiye'de sahne alan Mabel Matiz'in konserinde sosyal mesafe kuralı unutuldu Şarkıcı Mabel Matiz, cumartesi akşamı Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Akın edilen konserde sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.

Mabel Matiz, cumartesi akşamı Kerki Solfej'in düzenlediği Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında ikinci kez sahneye çıktı. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevilen şarkılarını seslendiren Matiz'i ünlü isimler de izledi.

HER TÜRDEN ŞARKI SÖYLEDİ

Sahneye modacı Esra Gürsoy imzalı mavi kıyafetle çıkan şarkıcı, ilk olarak "Mendilimde Kırmızım Var" şarkısını söyledi. "Bir Harbiye klasiği olarak süslenip karşınıza çıktım. Yeniden sizlerle birlikte olabilmek çok güzel. Hepinizi çok seviyorum" diyen Matiz, kendi şarkılarının dışında çeşitli Anadolu türküleri de seslendirdi.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYULMADI

Mabel Matiz'in Harbiye Açıkhava'da verdiği ikinci konserde biletlerin hepsi satıldı. Ancak gecede sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmediği, birçok seyircinin de maskesiz olduğu gözlendi.

Öte yandan Mabel Matiz'e konserin ardından sürpriz doğum kutlaması yapıldı. Sahne arkasında pasta kesen Matiz, hem çok heyecanlandığını, hem de mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Hürriyet