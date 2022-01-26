Mabel Matiz Hanfendi şarkı sözleri! Mabel Matiz Hanfendi sözleri nedir, ne zaman çıkacak?
Mabel Matiz Maya albümüyle büyük beğeni toplamıştı. Milyonlarca dinlemeye ve izlemeye ulaşan albümün ardından single çıkarmaya devam eden Matiz'in yeni parçası Hanfendi'den ilk tanıtım yayınlandı. Yakın zamanda yepyeni bir şarkısını paylaşacak olan Mabel Matiz'in Hanfendi şarkısı ne zaman çıkacak? Mabel Matiz Hanfendi şarkı sözleri nedir, Mabel Matiz Hanfendi sözleri nedir? İşte, Hanfendi şarkı sözlerinin yayınlanacağı tarih...
Mabel Matiz Hanfendi sözleri, teaserın yayınlanmasıyla merak edilen bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Spotify, Youtube, Deezer, iTunes, Fizy gibi pek çok dijital müzik platformunda milyonlarca dinlemeye ulaşan başarılı sanatçı Mabel Matiz yakın zamanda yeni parçası Hanfendi'yi piyasaya sürecek. Peki, Mabel Matiz Hanfendi şarkı sözleri tam metni nedir? Mabel Matiz Hanfendi sözleri nedir, ne zaman çıkacak?
MABEL MATİZ HANFENDİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Fatih Karaca ya da sahne adıyla Mabel Matiz, Türk şarkıcı ve şarkı yazarı Matiz, yaptığı parçalarla ve düetlerle adından bahsettirmeye devam ediyor. Her parçasında yenilikle karşımıza çıkan usta sanatçının yeni şarkısı Hanfendi, 28 Ocak 2022 tarihinde piyasaya sürülecek.
- Söz/ Lyrics: Mabel Matiz
- Müzik/ Music: Mabel Matiz
- Prodüktör/ Produced by: Adi Rotem
- Mixing: Daniel Anglister
- Mastering: Aran Lavie
- Back Vocals : Ceren Deniz & Buğra Uğur
- Yapım/ Producer: Pose Records
- Yönetmen/ Directed by: Melih Kun
- Sanat Yönetmeni/ Art Director: Anıl Can
- Kostüm Tasarım/ Styling: Anıl Can
- Yürütücü Yapımcı/ Executive Producer: Ozan Korkmaz
- Kapak Tasarım/ Cover Design : María Jesús Contreras
- Çeviri/ Translation: Nazım Dikbaş
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