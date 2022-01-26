Mabel Matiz Hanfendi şarkı sözleri! Mabel Matiz Hanfendi sözleri nedir, ne zaman çıkacak?

Mabel Matiz Hanfendi sözleri, teaserın yayınlanmasıyla merak edilen bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Spotify, Youtube, Deezer, iTunes, Fizy gibi pek çok dijital müzik platformunda milyonlarca dinlemeye ulaşan başarılı sanatçı Mabel Matiz yakın zamanda yeni parçası Hanfendi'yi piyasaya sürecek. Peki, Mabel Matiz Hanfendi şarkı sözleri tam metni nedir? Mabel Matiz Hanfendi sözleri nedir, ne zaman çıkacak?

MABEL MATİZ HANFENDİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Fatih Karaca ya da sahne adıyla Mabel Matiz, Türk şarkıcı ve şarkı yazarı Matiz, yaptığı parçalarla ve düetlerle adından bahsettirmeye devam ediyor. Her parçasında yenilikle karşımıza çıkan usta sanatçının yeni şarkısı Hanfendi, 28 Ocak 2022 tarihinde piyasaya sürülecek.

Söz/ Lyrics: Mabel Matiz

Müzik/ Music: Mabel Matiz

Prodüktör/ Produced by: Adi Rotem

Mixing: Daniel Anglister

Mastering: Aran Lavie

Back Vocals : Ceren Deniz & Buğra Uğur

Yapım/ Producer: Pose Records

Yönetmen/ Directed by: Melih Kun

Sanat Yönetmeni/ Art Director: Anıl Can

Kostüm Tasarım/ Styling: Anıl Can

Yürütücü Yapımcı/ Executive Producer: Ozan Korkmaz

Kapak Tasarım/ Cover Design : María Jesús Contreras

Çeviri/ Translation: Nazım Dikbaş

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