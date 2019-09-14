Maalesef nasıl yazılır? TDK maalesef mi malesef mi?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "maalesef". Peki, malesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi malesef mi yazılır?
Maalesef kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Malesef nasıl yazılır? Maalesef mi malesef mi? TDK'ya göre ya da kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
MAALESEF NASIL YAZILIR? MALESEF Mİ MAALESEF Mİ?
TDK sözlükte örneklerde ve kuralında belirttiği gibi bu kelime "maalesef" şeklinde yazılır:
zarf, (ma:lesef), Arapça ma?a'l-esef
Üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki, maatteessüf:
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MAALESEF İLE ÖRNEK CÜMLELER
"Hatta maalesef bu sevgide bir çocuk içliliği bile vardır." - Nazım Hikmet
MAALESEF KELİMESİ NEREDEN GELİYOR?
Arapça ma?a'l-asaf "esef ile" sözcüğünden alıntıdır.