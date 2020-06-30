"Maalesef çocuğumuzun cansız bedenine ulaştık"
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"Maalesef çocuğumuzun cansız bedenine ulaştık"

Giresun'un Bulancak ilçesinde 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin Adaköy Deresi'nde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili Giresun Valisi Enver Ünlü, yaptığı açıklamada "Çocuğumuzu sağlıklı olarak bulmak çok arzu ettiğimiz bir şeydi ama maalesef çocuğumuzun cansız bedenine...

30.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:58

Giresun'un Bulancak ilçesinde 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin Adaköy Deresi'nde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili Giresun Valisi Enver Ünlü, yaptığı açıklamada "Çocuğumuzu sağlıklı olarak bulmak çok arzu ettiğimiz bir şeydi ama maalesef çocuğumuzun cansız bedenine ulaştık" dedi.

Küçük İkra Nur'un cansız bedeninin saat 14.00 sularında dere yatağında bulunduğunu kaydeden Vali Enver Ünlü, "Bütün aramalara rağmen çocuğumuzun sağlıklı olarak bulmak çok arzu ettiğimiz bir şeydi ama maalesef çocuğumuzun cansız bedenine ulaştık. Çok üzgünüz. Arkadaşlarımız bütün kamuoyuna güzel bir haber vermek için çalıştılar. Ama maalesef çocuğumuzun cansız bedenini bulduk" diye konuştu.

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna ise savcılık tarafından soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğünü belirterek, "Ne yazık ki bugün böyle bir tablo ile karşılaştık. Dere yatağında kızımızın cansız bedeni ile karşılaştık. Savcılığımızca soruşturma çok yönlü olarak yürütülüyor. O bölgede çok yoğun şekilde devam ediyordu. Şu süreçte söyleyeceğimiz her şey soruşturmanın selametini sakınca getirebilir. Cansız bedeninin bulunduğu bölgede büyükşehir belediyemizin itfaiye ekipleri çalışmaktaydı. Bütün ekiplerimiz çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiler" dedi.

İkra Nur'un suyun içinde bulunduğunu kaydeden Kaymakam Tuna, "Su derinliği çok fazla değil. Yüzey ve tavan birbirine çok yakın olduğu için. İkra Nur'un oraya bırakılıp bırakılmadığını soruşturmanın sonunda söyleyeceğimiz sözler. Kamuoyunun bu konudaki hassasiyetinin farkındayız. Daha detaylı bilgi için Valiliğimizin bilgi notunu bekleyelim" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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