M7 metro durakları haritası | M7 Mecidiyeköy Mahmutbey Esenyurt Metrosu hangi duraklardan geçiyor? M7 metrosunun entegre olduğu hatlar

Pek çok metro hattıyla entegre olacak olan M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı durakları neler? Kabataş ile Esenyurt arasında Avrupa yakasının ilk tam otomatik sürücüsüz metro hattı olan M7 metrosunun entegre olduğu hatlar nelerdir?