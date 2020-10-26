M7 metro durakları haritası | M7 Mecidiyeköy Mahmutbey Esenyurt Metrosu hangi duraklardan geçiyor? M7 metrosunun entegre olduğu hatlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

M7 metro durakları haritası | M7 Mecidiyeköy Mahmutbey Esenyurt Metrosu hangi duraklardan geçiyor? M7 metrosunun entegre olduğu hatlar

26.10.2020 08:58 | Son Güncelleme: 26.10.2020 09:01
M7 metro durakları haritası | M7 Mecidiyeköy Mahmutbey Esenyurt Metrosu hangi duraklardan geçiyor? M7 metrosunun entegre olduğu hatlar

Pek çok metro hattıyla entegre olacak olan M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı durakları neler? Kabataş ile Esenyurt arasında Avrupa yakasının ilk tam otomatik sürücüsüz metro hattı olan M7 metrosunun entegre olduğu hatlar nelerdir?

Kabataş ile Esenyurt arasında Avrupa yakasının ilk tam otomatik sürücüsüz metro hattı olarak projelendirilen hattın 1. etabı olarak inşa edilmektedir. Hali hazırda ülkemizin en yüksek yolcu kapasitesine sahip metro hattı olacaktır. Hattın Kabataş kesimi 2. etap olarak ayrıca ihale edilmiştir. Mahmutbey-Esenyurt arasındaki kesimi ise 3. etap olarak ihale edilecektir.

M7 METRO DURAKLARI

Mecidiyeköy Metro Durağı

Çağlayan Metro Durağı

Kağıthane Metro Durağı

Nurtepe Metro Durağı

Alibeyköy Metro Durağı

Yeşilpınar Metro Durağı

Veysel Karani Metro Durağı

Akşemsettin Metro Durağı

Kazım Karabekir Metro Durağı

Yeni MahalleMetro Durağı

Karadeniz Mahallesi Metro Durağı

Tekstilkent Metro Durağı

Yüzyıl Metro Durağı

GöztepeMetro Durağı

Mahmutbey Metro Durağı

M7 MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY ESENYURT METRO HARİTASI

İstanbul'un ikinci sürücüsüz metrosunda son hazırlıkların tamamlandığı, personellerin yerleştirildiği bildirildi. Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey Hattı, 28 Ekim'de açılıyor.

M7 metro durakları haritası | M7 Mecidiyeköy Mahmutbey Esenyurt Metrosu hangi duraklardan geçiyor? M7 metrosunun entegre olduğu hatlar

M7 METROSUNUN ENTEGRE OLDUĞU HATLAR

Hattın bu etabının tamamen açılması ile;

Mecidiyeköy istasyonunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve metrobüs işletmesi ile,

Alibeyköy istasyonunda T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile,

Karadeniz Mahallesi istasyonunda T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattı ile,

Mahmutbey istasyonunda M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı ile entegrasyon sağlanacaktır.

İlgili Haberler

M7 Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu ne zaman açılıyor? M7 Mahmutbey Metrosu durakları neler?
M7 Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu ne zaman açılıyor? M7 Mahmutbey Metrosu durakları neler?
Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda? Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi gün?
Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda? Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi gün?
Hangi illerde koronavirüs vakalarında artış var? Hangi illerde artış var? Türkiye'deki salgında son durum ne?
Hangi illerde koronavirüs vakalarında artış var? Hangi illerde artış var? Türkiye'deki salgında son durum ne?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Binnur Kaya Işın Karaca Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Can Bartu Vitor Hugo Yücel İldiz Eddie Newton İsmail Kartal
Daha Fazla Kız İzmir Çocuk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: M7 metro durakları haritası | M7 Mecidiyeköy Mahmutbey Esenyurt Metrosu hangi duraklardan geçiyor? M7 metrosunun entegre olduğu hatlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 09:01:28. #1.15#
title