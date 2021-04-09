Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı kapatıldı! M7 Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak?
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Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı kapatıldı! M7 Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak?

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Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı kapatıldı! M7 Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak?

M7 Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattında teknik arızadan dolayı bir süredir hizmet vermemekte. M7 Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı kapatıldı! M7 Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak?

M7 Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattında teknik arızadan dolayı bir süredir hizmet vermemekte. M7 Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı kapatıldı! M7 Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak?

M7 MECİDİYEKÖY- MAHMUTBEY METRO HATTI KAPATILDI!

Sayın Yolcularımız;

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Mecidiyeköy istasyonumuz hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatılmıştır. Bu süre içerisinde seferlerimiz Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe-Çağlayan arasında ise 13 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde yapılacaktır. Yolcularımızın aşağıda belirtilen alternatifler ile Mecidiyeköy bölgesine erişimi sağlanacaktır.

Mecidiyeköy Yönünden Mahmutbey Yönüne Ulaşım:

• Mecidiyeköy metro istasyonu 1 numaralı çıkıştan (Metrobüs Bağlantısı ve Mecidiyeköy Otobüs Durakları Çıkışı) hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile M7 Nurtepe istasyonuna ulaşabilir ve bu istasyondan M7 hattına aktarma yapabilirsiniz,

Mahmutbey Yönünden Mecidiyeköy Yönüne Ulaşım:

• M7 Nurtepe istasyonu 3 numaralı çıkıştan hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile Mecidiyeköy'e ulaşabilirsiniz,

Mahmutbey Yönünden Kağıthane ve Çağlayan'a Ulaşım:

• M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden mekik metro seferlerimiz ile M7 Kağıthane ve Çağlayan istasyonlarına ulaşabilirsiniz,

Kağıthane ve Çağlayan Bölgesinden Mahmutbey Yönüne Ulaşım:

• M7 Kağıthane ve Çağlayan metro istasyonlarından 13 dakika aralıklarla hizmet veren mekik metro seferlerimiz ile gidebileceğiniz M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden M7 Mahmutbey-Nurtepe seferlerimiz ile Mahmutbey yönüne seyahat edebilirsiniz,

Metrobüs'e Ulaşım:

• M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden mekik metro seferlerimiz ile M7 Çağlayan istasyonunda inerek, buradan kısa bir yürüyüş ile (~500 m.) metrobüs Çağlayan durağına ulaşabilirsiniz,

• M7 Kağıthane istasyonundan 13 dakika aralıklarla hizmet veren mekik metro seferlerimizi kullanıp M7 Çağlayan istasyonunda inerek, buradan kısa bir yürüyüş ile (~500 m.) metrobüs Çağlayan durağına ulaşabilirsiniz,

• M7 Nurtepe istasyonu 3 numaralı çıkıştan hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile Mecidiyeköy'e geçerek, buradan kısa bir yürüyüş ile (~500 m.) metrobüs Mecidiyeköy durağına ulaşabilirsiniz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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